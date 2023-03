Empresas em busca (ou não) destes profissionais

Almejando o sucesso, todas as empresas procuram que os seus gestores tenham os conhecimentos de gestão, bem como competências de liderança e estratégia necessários para gerir os desafios. Nesta "caixa de ferramentas", será que o tecido empresarial e as organizações portuguesas procuram profissionais com Master of Business Administration (MBA)?

No nosso país, "há uma procura crescente por profissionais com MBA para preencher posições de liderança e gestão". Além disso, "ter um MBA mostra que o candidato terá adquirido uma formação mais consistente em gestão e liderança, bem como uma perspetiva global sobre os desafios empresariais", afirma Celso Santos, associate director professionals da Randstad Portugal.

Mais valor em diversas áreas

Sofia Costa, senior consultant da Michael Page, sublinha que um MBA associado a outros fatores diferencia o profissional, sendo especialmente "valorizado pelas empresas quando recrutam para posições de liderança e alta responsabilidade, concedendo-lhes maior confiança pelo grau de conhecimento adquirido e pelo facto de o profissional poder aportar valor em diversas áreas do negócio".

Já para Miguel d’Almeida, lead operations manager – Specialized Recruitment Kelly Portugal, "não existe, em Portugal, uma tendência para uma procura exclusiva ou mesmo fechada de profissionais que apresentam no seu percurso académico e profissional um MBA", apesar de ser, certamente, um fator fortemente ponderado no decorrer de um processo de recrutamento.