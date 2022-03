A 9ª edição do ISEG MBA, que é o MBA da Universidade de Lisboa, começa em setembro. Um programa que é já um marco e cujo sucesso assenta no facto de os seus responsáveis sempre se terem focado em criar a melhor experiência de formação em todas as edições, incorporando "o state of the art da gestão e todas as inovações e disrupções necessárias para que exista uma verdadeira transformação em cada participante", explica Paulo Soeiro de Carvalho, diretor executivo do ISEG MBA. Mas o que distingue este programa? Segundo Paulo Soeiro de Carvalho, o ISEG MBA "é uma formação única e inovadora, que ao core da gestão junta cinco streams estratégicos, experiências imersivas e uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional essencial para os líderes do presente e futuro".

O diretor executivo afirma que os últimos dois anos deixaram "clara a importância de gestores e líderes no sucesso das organizações, nomeadamente com a capacidade que necessitam ter de, além do domínio das matérias centrais da gestão, inspirar pessoas, serem ágeis na transformação dos negócios e visionários na inovação, quer por via da tecnologia quer dos modelos de negócio". O ISEG MBA em 2020, ainda antes do início da pandemia, "propôs-se a incorporar estas dimensões no seu programa, com resultados excelentes nas duas edições que estão a decorrer".





"No ISEG MBA existe cada vez mais empreendedores e profissionais de áreas mais criativas e técnicas, nacionais e internacionais" Paulo Soeiro de Carvalho, diretor executivo do ISEG MBA

O ISEG MBA tem vários parceiros e Paulo Soeiro de Carvalho começa por destacar globais. É o caso do World Economic Forum, fundamental para apoiar a instituição na identificação das big trends e permitir autênticas imersões aos participantes através de acesso exclusivo a ferramentas de prospetiva; o Instituto Superior Técnico, que assegura a stream de disrupção tecnológica e digital; e a Universidade de San Francisco, que possibilita a realização de uma experiência de uma semana em Silicon Valley, que é transformadora para os participantes na perspetiva da inovação e empreendedorismo. Aos parceiros globais, o responsável do ISEG acrescenta o Copenhagen Institute for Futures Studies, Startup Lisboa, VW SD Center Lisbon e a Academia da Força Aérea Portuguesa, que são parceiros diretamente associados às streams estratégicas. Por fim, refere que o ISEG Sustainable Finance Knowledge Centre é igualmente um recurso valioso para o programa, numa área premente para o futuro dos negócios e planeta.

Múltiplas perspetivas e uma abordagem holística

Em relação aos professores, Paulo Soeiro de Carvalho explica que o corpo docente do programa "combina a excelência académica do ISEG enquanto escola de economia e gestão de referência em Portugal com um amplo e diversificado conjunto de professores que incluem profissionais de referência nas suas áreas de atuação, seja a uma escala nacional, mas também internacional". Desta forma, a escola consegue trazer para o programa "múltiplas perspetivas e uma abordagem holística que é uma das marcas de água do ISEG MBA".

Refira-se que o ISEG MBA já formou "mais de 1.000 alunos". O diretor executivo considera interessante verificar que o perfil dos alunos é cada vez mais diferenciado. Além de profissionais com vasta experiência e cargos de responsabilidade na gestão das organizações, pelas características do programa do ISEG MBA, existe cada vez mais empreendedores e profissionais de áreas mais criativas e técnicas, nacionais e internacionais, a juntarem-se. "O resultado final é fabuloso, pela possibilidade de networking e partilha de experiências, que tornam o resultado final muito valioso para estes diferentes perfis."