Liderar a mudança com um impacto global

O The Lisbon MBA nasce da colaboração entre três escolas de negócio de renome: CATÓLICA-LISBON e NOVA SBE, altamente prestigiadas a nível europeu, e a americana MIT SLOAN School of Management, cujo MBA está entre os dez melhores do mundo.

Com uma vertente global evidenciada nos seus programas de MBA e no seu corpo docente, o êxito reside na combinação de fatores que resulta numa oferta única e distintiva, cujo corolário são uma empregabilidade acima dos 90% e um elevado aumento médio do salário bruto dos alunos.

MBA com experiência imersiva no MIT Sloan

Pertencente ao grupo restrito de menos de 1% das business schools com a Triple Crown Accreditation (AMBA, AACSB e EQUIS), os dois programas lecionados em inglês têm garantia de excelência:





The Lisbon MBA International, destinado a profissionais de alto potencial com um mínimo de três anos de experiência que visam acelerar as suas carreiras ou desenvolver o seu negócio a nível nacional ou internacional (12 meses em full-time).

The Lisbon MBA Executive, dirigido a profissionais mais sénior com o mínimo de cinco anos de experiência que pretendem evoluir para posições de top management nas suas organizações ou mudar de setor (22 meses em part-time).

A transformação dos modelos de negócio, a inovação tecnológica, a sustentabilidade e o propósito estão no core dos programas do The Lisbon MBA CatólicalNova. Tanto no International como no Executive, os participantes podem contar com programas de intercâmbio noutros MBA parceiros presentes nos cinco continentes e com uma experiência de imersão no MIT Sloan – um mês e uma semana, respetivamente – "com cursos nos quais o MIT é pioneiro a nível mundial, como Disciplined Entrepreneurship com o Prof. Bill Aulet, premiado como o melhor professor nos Estados Unidos nesta área, ou New Digital Business Models", salienta Maria José Amich, Executive Director do The Lisbon MBA Católica|Nova.

Mindset forward-thinking e deep skills

Reconhecido pela excelência no ensino e na investigação, a diversidade do corpo docente é um foco prioritário nos programas (40% de professores internacionais e 38% do sexo feminino).

Entre os elementos que são diferenciadores do The Lisbon MBA, há que salientar o experiential learning ou action learning – em que os alunos aprendem fazendo, elaborando projetos de negócio, simulações, participando em estágios nas empresas, em projetos de consultadoria ou em programas de aceleração para criar uma start-up – e a abordagem de formação holística intrínseca aos programas: a aprendizagem dos aspetos técnicos de gestão convive com tendências vanguardistas na gestão do negócio e no desenvolvimento de competências de liderança, relacionais e comportamentais, sendo de destacar o "Leadership Stream que foca nas competências soft, as quais gostamos de denominar deep skills", refere Maria José Amich.

Neste sentido, a par de um pensamento crítico e estratégico na resolução de problemas complexos, o aluno é chamado a comunicar com eficácia e a desenvolver competências de influência, resiliência e adaptabilidade que lhe irão permitir descobrir a melhor versão de si próprio para motivar e mobilizar as pessoas que lidera.





Carreira profissional em ascensão

A progressão profissional é um facto e os números falam por si: "Temos um índice de empregabilidade de 91% após três meses de conclusão do programa e um aumento médio de 72% do salário bruto, com um nível de 103 mil euros de salário bruto anual, três anos após conclusão do programa", confirma a responsável do The Lisbon MBA Católica|Nova.

Resultado, também, "do serviço de carreiras que prestamos e da dinâmica comunidade de Alumni e do MIT Sloan Affiliate Alumni community, da qual os nossos alunos fazem parte, que, além de proporcionar eventos de networking, é muito ativa na partilha de oportunidades de carreira", conclui.



Parcerias

. A nível nacional: Colaboração com a Marinha Portuguesa (competências de liderança e team building), com a consultora McKinsey & Company (capacitar equipas de alto desempenho) e com a Start-Up Lisboa (programas de aceleração para os alunos que querem lançar uma start-up)

. A nível internacional: Além do programa no MIT Sloan, o The Lisbon MBA tem protocolos de intercâmbio com MBAs de grande prestígio como St. Gallen, na Suíça, Esade, em Espanha, Coppead e Dom Cabral, no Brasil, San Diego, nos EUA, Cidade do Cabo, na África do Sul, e McQuarie, na Austrália. Assim como com os MBAs de: Fudan na China, Egade no México, Insper no Brasil e Scheller College of Business da Georgia Tech University, nos EUA, para os projetos de consultadoria internacional. Outras parcerias com empresas incluem: Amrop, LBC Innovative Transformation e o Web Summit, para várias componentes do programa.





Bolsas

Com o objetivo de promover a meritocracia, a diversidade e a inclusão, o The Lisbon MBA tem disponíveis várias bolsas: "Women in Business Award", "Mérito", "Entrepreneurship", "Social Impact" e a bolsa "The Lisbon MBA", que premeia a excelência e a pluralidade de forma abrangente.