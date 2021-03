O MBA in Global Hospitality Management, da Les Roches, tem por objetivo dar uma formação integrada sobre a estratégia do negócio, a gestão teórica e a solução e tomada de decisões na vida real. Destina-se a proporcionar "o desenvolvimento de competências de gestão para liderar ao mais alto nível na indústria hoteleira internacional", informa Pedro Martins, educational counselor Portugal da Les Roches.

Este programa é lecionado no campus da Les Roches Crans-Montana, Suíça, e tem a duração de um ano. As inscrições decorrem até 22 de março para o intake de abril e até 30 de maio para o segundo intake, que ocorre em setembro.

O público-alvo deste MBA centra-se num perfil "com background académico em Gestão Hoteleira ou com outro curso de Gestão ou Economia e com um mínimo de três anos de experiência em cargos de direção". "Para além de um mindset internacional, com disposição para fazer uma imersão absoluta num programa exigente e também com ambição para abraçar projetos hoteleiros internacionais."

Xangai e Chicago

Este MBA destaca-se por seguir as últimas tendências e exigências do mercado. É lecionado em dois semestres académicos, em colaboração com experts da indústria hoteleira internacional, oferecendo, assim, "o máximo de valor real a este setor". "A pandemia obrigou-nos a um revamp académico, chamando a nossa atenção para novas tendências e métodos de gestão que se tornaram imperativos no mundo atual. Outro elemento a destacar neste programa é a inclusão de duas field trips, uma a Xangai e outra a Chicago. No final, os alunos terão de desenvolver um projeto de consultoria para uma empresa hoteleira de prestígio internacional", explica Pedro Martins.

Questionado se se pode frequentar o MBA in Global Hospitality Management online, Pedro Martins recorda que, dadas as características da Les Roches, existem habitualmente mais de 100 nacionalidades nos campus da Suíça, Marbella e Xangai. Para não obrigar os alunos a adiar o seu futuro, e em função das circunstâncias, a escola oferece "todos os programas em três modalidades: 100% presencial; 50% em ensino à distância e 50% presencial; e 100% em ensino à distância".

Criaram-se alternativas

Relativamente ao impacto que a pandemia teve na instituição, Pedro Martins, educational counselor Portugal da Les Roches, diz que, "graças ao esforço de todos", a escola conseguiu criar alternativas para manter a dinâmica da formação, sem penalizar os alunos. "As escolas Les Roches seguiram à risca todas as regras de segurança e distanciamento, para poder manter a experiência do aluno o mais fidedigna possível."

Pedro Martins faz um "balanço muito positivo" do ensino online. Relembra que de início foi mais difícil para os alunos, habituados a um dia a dia muito dinâmico no campus. De repente, e por força das circunstâncias, teve de se recorrer ao online. "Mas hoje podemos dizer que foi um êxito, com excelentes resultados académicos."