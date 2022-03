Mais exposto e elegível para oportunidades internas e externas

Pela elevada experiência e conhecimento que a sua empresa tem no que diz respeito ao recrutamento, perguntámos a Vasco Salgueiro, executive manager da Michael Page Finance & Human Resources, que vantagens tem um gestor com um MBA no mercado de trabalho.





"Num mercado de trabalho extremamente concorrencial, um MBA representa uma vantagem competitiva e distintiva significativa porque estimula a visão estratégica, potencia reconhecimento no mercado de trabalho, alavanca a carreira e a credibilidade profissional, aumenta significativamente o networking e capacita o gestor para os desafios e a mudança", responde o responsável da Michael Page, acrescentando: "Neste contexto, um gestor com MBA está mais exposto e elegível para oportunidades internas (organização atual) e externas (mercado)."

Por sua vez, Filipa Alves Peixoto, expert manager, outplacement & career counseling, Randstad Portugal, explica que a experiência de MBA permite ao gestor "apresentar-se como um profissional que tem o que muitas organizações procuram: saber pensar estratégia considerando a incerteza, inspirar as equipas e individualmente os seus colaboradores, definir objetivos estratégicos, atingi-los de forma ágil e eficaz e influenciar os vários contextos em que se move".

Aplicar o que se aprendeu no MBA em contexto empresarial trará "um impacto visível na organização e nos negócios". Segundo a responsável da Randstad Portugal, a conclusão de um programa com tanto prestígio e exigência como um MBA demonstra também "o compromisso de aprender e passa a mensagem de um profissional que investe no seu próprio crescimento profissional e pessoal".



Outra questão que é colocada recorrentemente é se em Portugal o tecido empresarial e outras organizações procuram profissionais com MBA? Filipa Alves Peixoto responde que, "acima de tudo, o mercado procura profissionais que respondam às necessidades específicas das funções e com capacidades para superar os desafios empresariais do futuro". "Nos últimos anos, as soft skills, as experiências e o potencial do candidato ganharam peso no momento da decisão, face às habilitações académicas ou certificações. O MBA pode, precisamente, ser o caminho para "reforçar essas competências". A responsável da Randstad acrescenta que para empresas em que o MBA não é o fator decisor, pode ser, no entanto, "um fator diferenciador entre candidatos, principalmente para posições de top e middle management".





Vasco Salgueiro, da Michael Page, afirma que em Portugal o mercado procura profissionais com MBA. "Sim, para determinadas posições, o MBA é sem dúvida um fator diferenciador no processo de decisão de contratação. O MBA é sinónimo de qualidade, garantia de competência e versatilidade", afiança.



Uma valorização que é transversal a todos os setores de negócio

Os profissionais com um MBA são bem-vindos em todos os setores, mas existem áreas em que estes gestores são ainda mais valorizados. Filipa Alves Peixoto informa que "a valorização do MBA é transversal a todos os setores de negócio e, embora estes profissionais possam ter enquadramento em várias áreas funcionais, tendencialmente serão ainda mais interessantes para posições de gestão nas áreas financeiras, marketing, TI, recursos humanos, etc." É que estas são "as áreas corporativas em que a visão geral e abrangente dos negócios é fundamental", explica a responsável da empresa especializada em mercado de trabalho e recursos humanos.



Quanto a Vasco Salgueiro, responsável da Michael Page, aponta "Consultancy, Engineering, Banking & Financial Services, Finance e Healthcare" como os setores ou áreas que mais procuram estes profissionais.