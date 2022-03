Mais flexibilidade e personalização na formação são as apostas da Porto Business School

A Porto Business School é uma escola de negócios que tem um modelo de gestão único, criada "por empresas e para empresas" e que resulta de uma parceria ativa entre a Universidade do Porto e 40 grandes empresas nacionais e multinacionais. Está entre as melhores escolas de negócios da Europa, sendo uma das 30 melhores em Educação Executiva, acreditada pela AACSB, com presença consistente nos rankings do Financial Times desde 2011.





A Porto Business School redesenhou os seus serviços de carreiras e lançou o programa BE, para apoiar os seus alunos na gestão do impacto do MBA no seu futuro. Trata-se de um programa que "tem como objetivo capacitar os alunos de MBA para que se tornem líderes na gestão da sua carreira, aumentando a sua empregabilidade ao longo da vida", explica Patrícia Teixeira Lopes, associate dean da Porto Business School, sublinhando: "Os nossos alunos, à semelhança de tendências sentidas em outros negócios, procuram cada vez mais flexibilidade e equilíbrio, não só no que se refere ao método, como em relação às suas próprias escolhas académicas." Por isso, levou-se a cabo a adaptação e alargamento dos "programas de MBA, para que se adaptassem ao novo estilo de vida dos alunos, permitindo-lhes não só equilibrar a sua vida pessoal e profissional, como também adicionar valor ao seu dia a dia."





Três programas reconhecidos internacionalmente

Existem três programas de MBA na Porto Business School, com tripla acreditação – AMBA, EFMD e AACSB –, símbolo do reconhecimento e validação internacional dos programas da escola. São eles: The Executive MBA, The International MBA e The Digital MBA.





Os programas de MBA da Porto Business School proporcionam aos seus participantes o contacto com outras realidades, em particular, em contexto internacional. "Ao longo do programa, os participantes têm acesso a uma extensa rede de contactos e experiências internacionais, entre as quais o intercâmbio com diversas universidades e escolas de negócio de todo o mundo e a participação na Semana Internacional numa escola de negócios do top mundial", salienta. Em 2017 e 2018, a semana de intercâmbio realizou-se na Cornell University, em 2019, na University of California, em Berkeley e, em 2021, no International Institute for Management Development (IMD), em Lausanne.





Os participantes dos MBA da Porto Business School têm ainda a oportunidade de expandir os seus horizontes e aprofundar esta dimensão internacional, adicionando uma terceira componente ao seu programa, através da participação em semanas internacionais opcionais na London Business School, no Reino Unido, e na Chinese University of Hong Kong, na China.





O Executive MBA está no 62º lugar no Financial Times European Business Schools Ranking 2021 e promove o desenvolvimento de um pensamento estratégico e inovador, com um forte enfoque no empreendedorismo e consolidação das soft skills. Nesta perspetiva, os participantes adquirem uma visão atual dos negócios que, alinhada com os conhecimentos, competências e ferramentas aprendidas, lhes irão permitir antecipar a mudança e liderar desafios. Este programa foi desenhado a pensar nos profissionais que pretendem conciliar a experiência do MBA com a sua atividade profissional.





Na posição 42.ª no Financial Times European Business Schools 2021, o International MBA é totalmente imersivo e distingue-se enquanto experiência prática e transformacional. Permite aos participantes aprender através do contacto com o mundo real dos negócios e do acesso a recursos essenciais para gerir e fazer prosperar um negócio num mundo cada vez mais globalizado e digital. Todos os participantes deste MBA têm a possibilidade de escolher entre os regimes full-time, com duração de um ano, ou part-time, com duração de dois anos.





O Digital MBA combina as características de um MBA tradicional com as novas tendências do digital, proporcionando aos participantes um programa flexível, customizável, adaptado ao seu ritmo e estilo de vida (onde quiser, como e quando quiser). Este programa, que é o mais recente, já vinha sendo pensado pela escola, mas ganhou finalmente forma quando surgiu a necessidade concreta de dar resposta aos desafios de aprendizagem espoletados pela pandemia de covid-19 e pelo trabalho remoto.





"Todos os MBA da Porto Business School foram desenhados e pensados como resposta para os profissionais que pretendem um contínuo desenvolvimento e fortalecimento das suas competências na área da gestão" Patrícia Teixeira Lopes, associate dean da Porto Business School



Transformar vidas

As pessoas que procuram a Porto Business School fazem-no para transformar as suas vidas e, apesar do contexto de incerteza e instabilidade, passam a valorizar, cada vez mais, a formação contínua e o desenvolvimento de novas competências tanto em áreas diferentes da sua formação inicial, quanto em áreas complementares.