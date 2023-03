MBA com foco no futuro

Instituição de ensino ímpar com um modelo de gestão singular, resultado da parceria entre a Universidade do Porto e 40 grandes empresas nacionais e multinacionais, a Porto Business School combina a qualidade e o rigor do mundo académico com a realidade do mundo empresarial, aposta na abordagem internacional sólida e multiplica o acesso a novos conhecimentos, experiências e perspetivas aos alunos.

"Com presença assídua nos rankings do Financial Times desde 2011, é considerada uma das melhores escolas de negócios da Europa", afirma Patrícia Teixeira Lopes, associate dean da Porto Business School. "Os programas de MBA são desenhados para dotar os alunos de competências avançadas na área da gestão de pessoas e da liderança, finanças, estratégia e análise de dados, comunicação e marketing estratégico, com o objetivo de contribuir para a excelência no desempenho das suas organizações, sobretudo num contexto marcado pela incerteza e profunda transformação digital", conclui.

Além disso, a oportunidade de colaborar com profissionais de diversos setores e ter experiências de aprendizagem em contexto internacional propicia a expansão da sua rede profissional e alavancagem das suas carreiras.

O sucesso é refletido no reconhecimento global da escola, na procura dos seus profissionais qualificados e na elevada empregabilidade após a realização do MBA.

Programas à medida de cada profissional

Com um corpo docente de excelência, diversificado e multidisciplinar (da Universidade do Porto, de escolas de negócios internacionais e executivos com reconhecida experiência) que aposta na complementaridade entre as hard skills e as soft skills, a Porto Business School oferece três programas de MBA com tripla acreditação (AACSB, AMBA, EFMD MBA accredited):

The Executive MBA – ª posição no Financial Times European Business Schools Ranking – tem forte enfoque no empreendedorismo. Para profissionais que visam conciliar o MBA com a atividade profissional, promove um pensamento estratégico e inovador capaz de antecipar mudanças e liderar desafios.

– ª posição no Financial Times European Business Schools Ranking – tem forte enfoque no empreendedorismo. Para profissionais que visam conciliar o MBA com a atividade profissional, promove um pensamento estratégico e inovador capaz de antecipar mudanças e liderar desafios. The International MBA – 42.ª posição no Financial Times European Schools Ranking – é um programa imersivo, full-time, que fomenta o contacto com o mundo real dos negócios e o acesso a recursos essenciais.

– 42.ª posição no Financial Times European Schools Ranking – é um programa imersivo, full-time, que fomenta o contacto com o mundo real dos negócios e o acesso a recursos essenciais. The Digital MBA combina as características de um MBA tradicional num formato online e flexível, com formação avançada e prática empresarial, preparando os participantes para cargos de direção de topo.

A Porto Business School oferece:

Parcerias com as melhores escolas de negócios internacionais , como IE Business School, Neoma Business School, IESEG School of Management, IMD, University of Stirling.

, como IE Business School, Neoma Business School, IESEG School of Management, IMD, University of Stirling. Experiências de aprendizagem em contexto internacional, como o intercâmbio com diversas universidades e escolas de negócios de todo o mundo e a participação na Semana Internacional numa escola de negócios do top mundial (Cornell University, International Institute for Management Development (IMD) ou University of California).

Protocolo com a Fundação José Neves

A Porto Business School tem um programa de bolsas de estudo para mulheres e um protocolo com a Fundação José Neves que financia programas de MBA para candidatos com elevado potencial.