Preparar líderes para o futuro

O ISEG MBA vai para a sua 38.ª edição. Foi redesenhado no ano passado e quer afirmar-se como um dos MBA mais visionários, inovadores e competitivos numa escala internacional. Por isso, as expectativas que existem no ISEG Executive Education em torno deste programa, que começa em setembro, são "excelentes". "Tanto ao nível do número como da qualidade das candidaturas que estamos a receber", refere Paulo Soeiro de Carvalho, associate professor, ISEG, executive director, ISEG MBA, program director, Futures Strategic Design & Innovation.

Um gestor que decide fazer o ISEG MBA tem determinados objetivos. Que objetivos são esses e de que forma este programa pode ajudar esse profissional a alcançá-los? "O nosso MBA ambiciona preparar líderes para um futuro que é cada vez mais incerto, complexo e que está em forte aceleração. O programa oferece uma visão global e future-oriented do mundo e das empresas. Tem uma aposta muito forte no desenvolvimento de competências de liderança. Procuramos ajudar os nossos gestores a estarem na fronteira da disrupção tecnológica e da resiliência e desenvolvimento sustentável", explica o responsável da escola de economia e gestão.

"Temos os melhores professores"

Uma das características que diferenciam o ISEG MBA é ser lecionado em inglês. Mas existem mais fatores que fazem deste programa uma verdadeira referência, como o privilégio de poder contar com os melhores professores do ISEG nos denominados Core Courses - Finanças, Estratégia, Marketing, Operações, People and Organisation, Financial Accounting, Sistemas de Informação, e Economia para Gestores.

Foi feita uma grande aposta na área da liderança e desenvolvimento de carreira, existindo três Experiências Imersivas - Silicon Valley, Academia da Força Aérea e a Imersão no Ecossistema Empreendedor de Lisboa - e cinco Strategic Streams: Global Futures; Disrupção Tecnológica; Empreendedorismo e Inovação; Design e Agilidade; Sustentabilidade, Ética e Governance.

Paulo Soeiro de Carvalho recorda ainda que o ISEG MBA vai para as 38 edições, o que significa que existe "uma rede de alumni que neste momento ultrapassa já os mil ex-alunos do programa".

Desenvolvimento da carreira

Refira-se que a instituição está a reforçar a área de career development do ISEG MBA, organizando sessões one-to-one com algumas das mais importantes empresas de gestão e recrutamento de talentos, como são os casos da Michael Page, Stanton Chase, Argo Talents ou Randstad.

Bolsas & financiamento

Registe-se, igualmente, que a escola está a estruturar bolsas em três áreas: Sustentabilidade Ambiental e Resiliência; Disrupção Tecnológica e Transição Digital; e Inovação Social. "Iremos anunciar estas ISEG MBA Scholarships nas próximas semanas", conta Paulo Soeiro de Carvalho.

Quanto aos parceiros e programas de financiamento, o ISEG MBA tem uma parceria com a Fundação José Neves, estando o MBA integrado no programa Income Sharing Agreement da Fundação. "A CGD oferece condições de financiamento vantajosas a todos os nossos alunos", informa o responsável da instituição.

Os parceiros

No que diz respeito às parcerias, o ISEG MBA tem como parceiros estratégicos o World Economic Forum, que dá acesso premium a uma plataforma de inteligência estratégica e a várias Masterclasses; o Instituto Superior Técnico (Stream Tecnológico - Data Science para gestores; AR/VR, Robótica, IoT & 5G); a Universidade de São Francisco, com experiência imersiva na cidade californiana; a Startup Lisboa, com experiência imersiva em Lisboa e Empreendedorismo; a Academia da Força Aérea, com o Bootcamp; o Copenhagen Institute for Futures Studies - Megatendências, Cenários e Estratégia; a Volkswagen SDC: Lisbon (agilidade em ambiente digital); e a With Company (Design Thinking).

Existe também uma rede de corporate partners que disponibilizam mentores, business cases e ainda business projects que os alunos do ISEG MBA podem vir a realizar nestas empresas.

Repensou-se o programa

Sobre os efeitos da pandemia, afirma que fez os responsáveis da escola "repensar a forma de organizar e oferecer o programa". Nos últimos 12 meses o ISEG MBA realizou sessões presenciais, sessões remotas e ainda sessões híbridas. "No futuro, vamos combinar o online com o presencial, o assíncrono com o síncrono e desenvolver diferentes tipos de conteúdos e acessos de formas cada vez mais inovadoras".

"Por outro lado, a pandemia fez-nos reforçar áreas como a gestão de crises, cenários para lidar com a incerteza, e a resiliência emocional", acrescenta Paulo Soeiro de Carvalho.