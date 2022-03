Um acelerador de carreira

Evoluir na carreira profissional. Na esmagadora maioria dos casos, é com este intuito que uma pessoa faz um MBA. Mas para saber exatamente qual é o objetivo de um profissional que decide fazer um Master of Business Administration, indagámos diversos especialistas nesta área.





Filipa Alves Peixoto, expert manager, outplacement & career counseling, Randstad Portugal, explica que "a integração num MBA, na maior parte das situações, é motivada por vontade de crescer profissionalmente e de ter acesso a novas oportunidades ou tem o objetivo de garantir uma melhor preparação para um desafio atual ou futuro".





Segundo a responsável da Randstad Portugal, o mercado empresarial reconhece que um profissional com MBA traz uma visão abrangente e atual do mundo dos negócios, novas ferramentas e processos de gestão, e um conjunto de soft skills, como human leadership, complex problem solving, comunicação e influência, foco e resiliência, curiosidade, criatividade e inovação, por exemplo, imprescindíveis na gestão de hoje. "A procura deste posicionamento e a ideia de tornar a carreira future-ready são importantes na tomada de decisão sobre essa formação. A oportunidade de networking com colegas, professores e comunidade alumni também pode ser um fator motivacional importante, podendo ser muito rico o alargamento da rede de contacto com profissionais de outros setores e a partilha de experiências", revela Filipa Alves Peixoto.





Vasco Salgueiro, executive manager da Michael Page Finance & Human Resources, afirma, por sua vez, que "os objetivos de um profissional que decide fazer um MBA podem ser diversos e dependem de indivíduo para indivíduo, das suas motivações".

No entanto – prossegue –, os objetivos mais comuns são "a otimização da performance profissional, reforço das competências de gestão e de liderança e aquisição de um ‘instrumento’ acelerador da carreira profissional".

Progredir de uma forma ou de outra

Paulo Soeiro de Carvalho, diretor executivo do ISEG MBA, refere que "tipicamente as pessoas que decidem fazer um MBA têm como objetivo central obter uma formação avançada em todas as áreas da gestão que lhes permita evoluir e afirmarem-se como líderes nas suas carreiras profissionais".

Para o responsável do ISEG, este objetivo, diversas vezes, passa por progredir dentro da organização em que trabalham. Outras vezes, o propósito é abrir novas oportunidades e experiências profissionais. Segundo Paulo Soeiro de Carvalho, "o caráter inovador do ISEG MBA reflete-se não apenas pela sua capacidade de oferecer uma formação de alta qualidade em gestão, mas também pela capacidade de complementar esta com uma abordagem holística que inclui todas as competências de liderança".

Estas são complementadas por um ambicioso plano de desenvolvimento pessoal e a aposta num conjunto de áreas cada vez mais importantes para qualquer líder ou gestor. "Como seja a capacidade de pensar e agir sobre o futuro, compreender as transformações tecnológicas, dominar conceitos e ferramentas de empreendedorismo, design e agilidade estratégica, e estar na vanguarda dos desafios da sustentabilidade, governança e ética."