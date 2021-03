Um auxílio em tempos conturbados

Por causa da pandemia, vivemos há um ano dias de incerteza, seja a nível pessoal ou profissional. Pode um profissional com um MBA fazer a diferença no mundo dos negócios, neste período conturbado que estamos a passar? Pedro Amorim, managing director da Experis, marca da ManpowerGroup, afirma que as competências que um gestor adquire no MBA são "uma mais-valia para as empresas em tempos conturbados".

"A experiência de gestão reforçada com uma maior capacidade analítica, o entendimento do posicionamento no mercado, e, acima de tudo, a visão transversal e abrangente sobre o negócio são alguns dos exemplos dessas valências. Este é um profissional que encara o negócio através de uma vertente técnica, mas também de marketing, de vendas, de logística ou mesmo de gestão de pessoas", explica o responsável da Experis, acrescentando: "A isto, alia-se ainda o seu background profissional forte, muito útil em momentos menos positivos da economia."

Mas estas competências podem ser adquiridas sem ser com um MBA. Um profissional "pode também desempenhar papéis semelhantes", se tiver adquirido as mesmas competências em outras experiências ou formações. "No entanto, o MBA é sem dúvida um importante acelerador", reconhece.

Já Miguel d’Almeida, operations manager (South) - specialized recruitment da Kelly Services, refere que, se por um lado um MBA não está direcionado só para um período mais conturbado como o atual, por outro dota os gestores de "competências fundamentais, sobretudo as mais ligadas ao pensamento estratégico, inovador e capacidade de pensar fora da caixa". Estas serão "fortes ferramentas para ajudar a encontrar soluções criativas e ultrapassar períodos mais difíceis como os atuais".

Quanto a Afonso Carvalho, CEO do Grupo Egor, relembra que um MBA "capacita os indivíduos para a maioria dos cenários ou realidades que existam num determinado momento", mesmo num contexto extraordinário como o que vivemos.