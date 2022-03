Um MBA para líderes com propósito, com impacto positivo no negócio e na sociedade

Por que motivo deve um gestor fazer o International MBA e o Executive MBA? A esta questão, Maria José Amich, Executive Director do the Lisbon MBA Católica|Nova, começa por responder que vivemos "tempos de acelerada mudança, provocados pela disrupção tecnológica, acelerada pela pandemia, mas também pelos desafios da globalização, da alteração climática e das crescentes tensões geopolíticas, entre outros". Paralelamente, prossegue, está-se perante uma nova geração de profissionais, "os digital natives, que procuram mais do que um emprego, que esperam ser continuamente desafiados e trabalhar em organizações com propósito, empenhadas na criação de valor no ‘triple bottom line: People, Planet & Profits’".





As empresas têm portanto de mudar e adaptar-se aos novos desafios da gestão, adquirindo novos conhecimentos e desenvolvendo competências, como as que são proporcionadas num MBA como o the Lisbon MBA Católica|Nova. Nesse sentido, a instituição oferece dois programas, integralmente leccionados em inglês: o the Lisbon MBA International e o the Lisbon MBA Executive. Maria José Amich descreve as características de cada um dos programas.





Em relação ao the Lisbon MBA International é um programa intensivo, full-time, de 12 meses, destinado a profissionais de alto potencial, com uma média de oito anos de experiência (mínimo requerido são três), que pretendem acelerar as carreiras profissionais ou mudar de setor de atividade. Este programa oferece um mês de imersão na escola de negócios MIT Sloan, em Boston (EUA), com cadeiras focadas no empreendedorismo e na transformação digital da gestão. Adicionalmente, os alunos podem optar por realizar um projeto de consultadoria internacional que implica uma experiência multicultural, realizar um estágio numa empresa onde desenvolvem um projeto estratégico, ou um programa de aceleração da sua ideia de negócio. Este MBA destaca-se pela elevada percentagem de alunos internacionais (60% em média).





O the Lisbon MBA Executive é um programa, part-time, de 22 meses, destinado a profissionais sénior, com uma média de 12 anos de experiência (mínimo requerido são cinco), que desejam evoluir para posições de top management nas suas organizações ou mudar de setor/área funcional, com o mínimo de interrupção na sua vida profissional e pessoal. Este programa oferece uma imersão de uma semana no MIT Sloan e a opção de customizar o MBA com cadeiras optativas a serem realizadas noutros MBA internacionais, parceiros do the Lisbon MBA, em vários países.





Programa de imersão no MIT Sloan, no top 10 do mundo

Quanto ao que distingue o the Lisbon MBA Católica|Nova é "uma combinação de fatores diferenciadores" da sua oferta educativa. "Oferecemos uma experiência de MBA global, com uma componente internacional de grande prestígio, como é o programa de imersão no MIT Sloan, no top 10 do mundo, assim como outras oportunidades de experiência multicultural", explica Maria José Amich. O modelo de formação foca-se no "aprender fazendo" em projetos de negócio e consultadoria, simulações, casos práticos ou entrepreneurship hubs, e a sua formação é "holística, combinando a aquisição de competências técnicas de gestão e o desenvolvimento de competências comportamentais, relacionais e de liderança."





"Queremos que os nossos alunos desenvolvam um pensamento crítico, forward-thinking, sejam capazes de resolver problemas complexos, de trabalhar em equipas high-performance e saibam liderar com empatia e com espírito de missão, promovendo uma cultura de meritocracia, inclusão e diversidade nas suas equipas e organizações", diz Maria José Amich, realçando o "orgulho" que a instituição tem na "comunidade de alumni do the Lisbon MBA, perto de 3.000, espalhada pelo mundo a criar valor, e nos resultados obtidos de empregabilidade – 90% ao fim de seis meses, após conclusão do MBA, e um aumento salarial próximo de 80%, ao fim de três anos, segundo o ranking FT Global MBA 2021".





No que diz respeito ao corpo docente é "reconhecido pela excelência no ensino e na investigação". A prova da sua qualidade está no reconhecimento no ranking do The Economist Full-time MBA 2021, no qual o the Lisbon MBA Católica|Nova foi destacado "no critério da qualidade do corpo docente com o 30.º lugar a nível mundial e 12.º em termos europeus".