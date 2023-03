Um programa de liderança transformacional

Reconhecida nacional e internacionalmente pelo desenvolvimento completo de profissionais nas áreas da Economia e da Gestão, a Católica Porto Business School (CPBS) oferece uma experiência de aprendizagem e de vida. O MBA Executivo é a chave-mestra que abre as portas do futuro.

Dirigido a profissionais provenientes de vários setores de atividade e com formações diversificadas, que têm como denominador comum alguma experiência no mundo empresarial e pretendem reforçar ou adquirir competências avançadas em gestão, o MBA Executivo é uma fonte de criação de valor e de diferenciação para os gestores.

Além de permitir "a compreensão dos três vetores que colocam os problemas da empresa em perspetiva – eficiência, gestão de risco e inovação – e o conhecimento dos desafios da gestão das empresas em fases distintas do seu ciclo de vida – start-up, nas empresas em fase de crescimento – scale-up e nas empresas maduras e complexas, também promove o pensamento estratégico sob o prisma do paradigma dominante de criação de valor e estimula a compreensão do papel da inovação nas empresas como uma resposta a alterações de contexto", refere Luís Marques, diretor executivo do MBA Executivo da Católica Porto Business School.





Não só prepara os participantes para um desempenho mais efetivo dos papéis de liderança, dotando-os de "competências de gestão" num modelo de ensino de partilha de experiências e iniciativas empresariais, como fomenta o desenvolvimento de competências transversais e fortalece as suas relações profissionais e sociais.

Em suma, ao apostar nesta formação, pretende que um profissional "ganhe valor na sua carreira profissional". "Mas queremos também que usufrua de uma vivência assente numa aprendizagem que promove reflexões, partilhas de experiências, interações dinâmicas com colegas, professores altamente qualificados, empresários, Alumni (antigos alunos), num campus universitário onde, por força da existência de oito faculdades, se cruzam diferentes saberes e se promove um networking mais rico e diferenciador", conclui Luís Marques.

Notável corpo docente

O MBA Executivo conta com professores de excelência, a nível nacional e internacional, que não só primam pela relação personalizada com os estudantes, como estão no "olho do furacão" do processo de aprendizagem, seja porque são constantemente desafiados pelos seus alunos a desenvolver mecanismos de ensino-aprendizagem em que o fator incerteza está sempre presente, seja porque um grande número dos seus docentes são investigadores. Essa é a razão pela qual os centros de estudos da CPBS são tão importantes para tantas organizações", sublinha o diretor executivo.

Forte interação com as empresas

A estreita relação entre os participantes, o corpo docente e as empresas reforça as aprendizagens e a capacidade de liderança, através da oportunidade de trabalhar em projetos reais de diferentes organizações, como start-ups tecnológicas, PME e grandes grupos empresariais. Em Portugal, o Clube de Empresas assegura visitas de estudos, sessões de contato com os seus CEO, participação no Conselho Consultivo do MBA ou em seminários e fornecimento de casos de estudo que suportarão os projetos de parte dos módulos letivos.

A nível internacional, o MBA Executivo tem a sua semana de encerramento na ESADE, parceira da Católica Porto Business School: a semana de Barcelona proporciona uma experiência interativa que integra os conceitos mais relevantes da Gestão Estratégica, num jogo de simulação que ajudará os alunos a refletir estrategicamente sobre as várias opções empresariais.

Human and Leadership skills

A par das competências técnicas, a CPBS salienta as competências comportamentais, como a liderança e o pensamento criativo e crítico. Neste sentido, além das atividades de teambuilding, o MBA Executivo conta com um programa de soft skills – Human and Leadership skills – que, a partir de 2023, passa a acompanhar os alunos nos dois anos após a conclusão da formação.

Valor acrescentado para os negócios

Num cenário global desafiante, onde temas como a inovação, transição digital e sustentabilidade são incontornáveis – de salientar que estão no core da atividade da Católica Porto Business School há vários anos –, ter um MBA Executivo é estar preparado para papéis de liderança e para empreender processos de mudança; é estar pronto para reforçar a qualidade da gestão e impulsionar o desempenho da equipa e da empresa, colocando-a numa melhor posição para enfrentar os desafios atuais. E os futuros.