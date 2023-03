Uma forma única de ensinar

Com mais de 40 anos de história e uma forma ímpar de ensinar, sustentada numa comunidade de pessoas e instituições parceiras, a AESE Business School continua a primar pela excelência profissional, integridade e espírito de serviço, bem como a destacar-se pela contínua capacidade de adaptação da oferta formativa às novas realidades emergentes. O propósito é só um: preparar os líderes do presente e do futuro.

A complexidade e a volatilidade do contexto atual requerem preparação, renovação de conhecimentos interdisciplinares e aquisição de novas competências promotoras da maximização das competências de liderança, análise de negócio e de tomada de decisões em qualquer cenário. As edições do Executive MBA AESE, compostas por gestores, empresários, executivos de topo e jovens de elevado potencial, provenientes de distintos backgrounds e com mais de cinco anos de experiência profissional, são a resposta para profissionais que procuram progredir para cargos de maior responsabilidade, fazer uma transição de carreira ou lançar um negócio próprio.

Uma visão holística do negócio e da empresa

"A forma única de ensinar traduz-se na perspetiva de direção geral, que requer uma visão holística de negócio e da empresa, um ensino cientificamente rigoroso, relevante e global, bem como uma matriz de valores humanos que nos sustenta, orienta e dá alma ao nosso trabalho diário", salienta Maria Castro, executive education manager do Executive MBA AESE.

Neste programa de formação robusto, transversal a todas as áreas de gestão e promotor da maximização das competências de liderança, análise de negócio e tomada de decisões em qualquer cenário, "o Método do Caso, adotado pela Harvard Business School, tem um papel primordial: através da análise de casos reais, os participantes são colocados no centro da ação, ao mesmo tempo que desenvolvem conhecimentos e competências nas áreas de gestão geral, liderança e tomada de decisão", explica.

Em suma, um MBA que permite ter um novo olhar sobre o negócio e o enquadramento no seu todo, ao mesmo tempo que confere uma dimensão estratégica ao modo como se encara o contexto macro e micro em que se vive e valoriza as soft skills, é um trunfo que capacita os participantes para rentabilizar recursos, potenciar investimentos, dar primazia às pessoas e contribuir para uma sociedade justa e sustentável.



Docentes, parcerias e serviços

O corpo docente de prestígio constituído por professores, oradores e teaching fellows da AESE, do IESE e de outras top business schools internacionais, cujo conhecimento científico caminha a par e passo com a experiência profissional e com um track record académico de excelência, garante credibilidade, rigor e atualidade aos conteúdos do Executive MBA.

Além do corpo docente, a network fomentada pelas pessoas e instituições parceiras constituída por mais de 850 alumni, por um conjunto notável de empresas e executivos de topo, bem como a pertença a uma rede de 16 escolas associadas do AESE Business School (líder mundial na formação de executivos, de acordo com vários rankings internacionais), marca a diferença. De realçar que o Executive MBA não só acolhe participantes e professores internacionais, como proporciona uma experiência internacional académica e empresarial no IESE Business School em Lisboa, em Nova Iorque, e na Universidade de Meiji, em Tóquio. Este fluxo de interações é indispensável para promover uma mentalidade global potenciadora de novas formas de pensar, de fazer e de gerar ideias e soluções inovadoras, com real impacto local.

Para fechar com chave de ouro, o serviço de executive coaching, o novo programa de career management e o elective track que permite customizar o programa conforme as preferências e necessidades de cada participante fazem do Executive MBA AESE uma experiência única e altamente transformadora.

À altura dos desafios

Quando as empresas revelam "um interesse crescente em investir na formação e no desenvolvimento dos seus gestores e jovens colaboradores de elevado potencial através do Executive MBA AESE, sendo que a maioria provém dos setores da Saúde, Serviços, Utilities, TI & Telecomunicações, Banca e Serviços Financeiros, e da Administração Pública", a promessa de sucesso é inegável, assegura Maria Castro.

Conjunto alargado de bolsas

O Executive MBA AESE oferece um conjunto alargado de bolsas de estudo: Bolsa Cultura, Bolsa Setor Público, Bolsa Professor Carlos Parreira (para gestores da economia social), Bolsa Mérito de Carreira (para empreendedores), Bolsa Women in Management, Bolsa Babysitting e Bolsa Executive MBA.





Os candidatos ao Executive MBA podem recorrer ao programa de bolsas reembolsáveis ISA no âmbito do protocolo entre a AESE Business School e a Fundação José Neves.