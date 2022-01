2021, o melhor ano de sempre de Porta da Frente Christie’s

A Porta da Frente Christie’s apresentou dados do seu mais recente estudo relativo ao ano de 2021 – Audience Review –, que representou o melhor ano de sempre da mediadora nos seus 25 anos de presença no setor imobiliário. O otimismo com que a mediadora concluiu 2020 confirmou-se: o mercado imobiliário português provou a sua força e sustentabilidade, com um segundo semestre de 2021 cheio de negócios, com muito interesse nacional e internacional.

O ano começou com algum abrandamento da procura, face à pandemia e à impossibilidade de os compradores estrangeiros se deslocarem ao nosso país, nomeadamente de fora da Europa. Mas este fator só se verificou até metade do ano. No segundo semestre de 2021 houve uma retoma acentuada na procura externa: foram 37 as nacionalidades que fizeram negócios com a Porta da Frente Christie’s, um número consideravelmente superior ao ano anterior (com 29), e que contou com novos compradores, como o caso do mercado americano. Esta lista é encabeçada pelos portugueses (com 39% dos negócios efetivados), seguidos dos brasileiros, franceses, americanos e ingleses.

De acordo com a Porta da Frente Christie’s o volume de vendas fala por si: "Mais de 360 imóveis vendidos no ano passado, em comparação com as cerca de 185 vendas feitas em 2020, com um valor médio de compra a rondar os 930.000€."

A empresa considera que um fator importante para a recuperação do mercado foi a região de Lisboa não ter parado a construção nem o lançamento de novos projetos, o que alimentou e dinamizou o setor, mesmo nesta altura. Segundo dados do Audience Review, alguns dos empreendimentos comercializados que mais se destacaram em Lisboa, Cascais e Oeiras foram: Distrikt, Aurora, Essence, Quinta das Giestas e Miraflores Park. Características como espaços exteriores, proximidade ao rio/mar e experiência cosmopolita foram as mais desejadas pelos clientes.

Em 2021, consagrou-se a procura por localizações que ofereçam um quotidiano a pé, com todo o tipo de serviços e comodidades a poucos minutos. Regiões como Parede, Estoril, Alto do Lagoal, Paço de Arcos, Avenidas Novas e Parque das Nações foram as mais vistas. Em 2021, consolidou-se ainda a pesquisa por imóveis de campo. Contas feitas, 2021 foi um ano de recuperação para a Porta da Frente Christie’s.

"Quando iniciámos 2021, estávamos confiantes de que seria um ano de regresso ao mercado e otimistas com a procura nacional e internacional. E a verdade é que não só recuperámos, como tivemos o nosso melhor ano de sempre em volume de negócios e faturação. Este resultado é a prova de que a Porta da Frente Christie’s se conseguiu superar e reforçar o posicionamento no mercado premium como uma das mediadoras mais fortes e relevantes", afirma Rafael Ascenso, diretor-geral da Porta da Frente Christie’s.