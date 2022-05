“A inovação e a tecnologia estão a ganhar espaço no setor”

O setor da construção não tem estado parado, mesmo em momentos de maior crise como o período pandémico ou a recente invasão da Ucrânia pela Rússia. Apesar de se ressentir, o setor tem conseguido reinventar-se e assegurar crescimentos, associando-se cada vez mais às novas tecnologias. Em entrevista ao Negócios em Rede, Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) e da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), fala desta e de outras realidades.





Como olham atualmente para o setor da construção em Portugal?

Olhamos para o setor com confiança, porque, apesar das dificuldades conjunturais que estamos a enfrentar, sobretudo em resultado da incerteza e das pressões inflacionistas que se vivem à escala mundial, que se iniciaram com a pandemia e foram profundamente agravadas pela guerra na Ucrânia, esta é uma atividade que se tem destacado pela sua resiliência.

As estimativas para a evolução da produção do setor apontam para um crescimento de 5,5% em 2022 após uma variação positiva de 4,3% no ano passado e, recentemente, o Banco de Portugal reviu em baixa a previsão para o PIB, mas prevê um incremento do investimento de 9,2%, acima dos 7,2% previstos anteriormente, e destaca a aceleração significativa "da implementação de projetos financiados por fundos europeus" e um crescimento do investimento residencial de 5,8%.





Que importância tem o PRR para esta área?

O PRR é um instrumento determinante para toda a economia. No que diz respeito, muito concretamente, ao setor, além de uma presença transversal e muito relevante ao nível da concretização dos investimentos que estão previstos, os domínios da habitação e da eficiência energética assumem um particular destaque. Desde logo, a habitação é a componente com maior dimensão individual, representando 1.583 milhões de euros em subvenções e 1.150 milhões em empréstimos. Estão, ainda, previstos 610 milhões de euros para apoiar à eficiência energética de edifícios residenciais, de serviços e da Administração Pública.





Como utilizar a tecnologia para fazer uma gestão mais eficiente dos edifícios e maior rentabilização do investimento?

A inovação e a tecnologia estão a ganhar espaço no setor e a denominada Construção 4.0 é uma realidade que se está gradualmente a impor, porque está precisamente focada na disponibilização de soluções capazes de permitir gerir de forma mais eficiente não apenas o processo construtivo, mas todo o ciclo de vida dos edifícios, com impactos muito relevantes na rentabilização do investimento nos mesmos.

A digitalização e a industrialização da construção permitem obter ganhos de eficiência que são ainda mais importantes no atual contexto de elevadas pressões inflacionistas, bem como possibilitam um acompanhamento permanente dos edifícios e uma intervenção preventiva e, consequentemente, com menores custos.





Há exemplos dessa utilização?

Podem-se apontar exemplos dessa utilização que permitem uma melhor gestão dos edifícios, como o BIM, a sensorização e monitorização, o denominado "big data" e a análise preditiva, entre outros. Hoje, é possível desenvolver modelos que permitem programar intervenções de manutenção tendo em conta as reais condições de utilização dos edifícios e dos equipamentos, ou identificar potenciais riscos, permitindo uma ação atempada, otimizada e capaz de minimizar custos e, consequentemente, melhorar os níveis de rentabilidade.





Existe uma data para a pegada zero (descarbonização)?

A União Europeia assumiu metas ambiciosas, desde logo, para os edifícios de balanço energético quase nulo, apontando para 2030, mas estas obrigações relativamente ao desempenho energético dos edifícios visam, sobretudo, a construção nova e as intervenções profundas de reabilitação.

Ao nível do parque edificado existente, na sua "Estratégia Europeia para uma Vaga de Renovação", a Comissão Europeia estabeleceu também objetivos até 2030: duplicação das taxas atuais de reabilitação energética dos edifícios residenciais e não residenciais, que é atualmente cerca de 1% à escala europeia, pela melhoria do desempenho energético de 35 milhões de edifícios e pela criação de 160 mil empregos "verdes" adicionais no setor da construção.





Conseguem os pequenos proprietários chegar a esta meta?

Os pequenos proprietários são determinantes para que o país possa atingir as metas pretendidas, é um processo que sabemos ser incontornável, mas tem de ser gradualmente implementado e é necessário disponibilizar apoios nesse sentido.

É preciso capacitar as empresas e diferenciar positivamente quem implementa soluções mais eficientes do ponto de vista energético e ambiental, cumpre regras em vigor, como a detenção do certificado ou alvará de construção, e aposta na sua qualificação e na capacidade de resposta aos desafios da sustentabilidade.





Qual a realidade dos edifícios inteligentes em Portugal?

É uma realidade em claro crescimento e temos neste momento, em Portugal, a ser aplicadas tecnologias de topo em diversas áreas. Podem-se indicar alguns exemplos que têm vindo a ser mais utilizados, como os sistemas de controlo de energia, os sistemas solares passivos, a monitorização wireless e equipamento conectado, a realidade aumentada e a virtualização, os modelos preditivos, os materiais de construção avançados e o BIM.