AICCOPN vai debater habitação e contratação pública no âmbito do PRR

A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) realiza no próximo dia 6 de fevereiro, no auditório daquela associação, no Porto, a Conferência "PRR: Habitação e Contratação Pública", em parceria com o IMPIC – Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção.





Neste evento é de destacar a intervenção da ministra da Habitação, Marina Gonçalves, a par de reputados especialistas, e serão debatidos temas como os Desafios da Habitação no contexto do PRR e as principais alterações ao Código dos Contratos Públicos. A execução do PRR, que tem verbas europeias no montante de cerca de 16 mil milhões de euros, desempenha um papel decisivo na recuperação económica e no posicionamento competitivo do país.





Cumprimento do PRR exige decisões céleres

Para Manuel Reis Campos, presidente da AICCOPN, "em 2022, o investimento público ficou aquém das expectativas, mas estão reunidas todas as condições para que em 2023 seja possível cumprir o planeamento e assistir-se a um aumento significativo do investimento público, nomeadamente em habitação, cujos investimentos previstos ascendem a 1.583 milhões de euros". Para este responsável, o objetivo de dar resposta a pelo menos 26 mil famílias sem habitação condigna até 2026, "exige um rigoroso planeamento e calendarização dos investimentos, aliado a um processo célere de tomada de decisões por parte do Governo e dos municípios".





Durante a conferência será apresentado o estudo "Desafios e soluções na Reabilitação Urbana 4.0", desenvolvido no âmbito da Marca "R.U.-I.S. - Reabilitação Urbana Inteligente e Sustentável". Segundo o presidente da AICCOPN, esta marca "reveste-se de grande importância junto das empresas do setor e dos donos de obra públicos e privados, assumindo-se como um selo de confiança, que distingue as empresas que cumprem um referencial de legalidade, qualidade e sustentabilidade".





AICCOPN promove selo de confiança

O combate à concorrência desleal e o reconhecimento das empresas que se diferenciam pelas boas práticas e pela promoção da inovação e da sustentabilidade são os objetivos assumidos da marca R.U.-I.S. "Pretendemos que seja um instrumento promotor da confiança e segurança de todos aqueles que, direta ou indiretamente, se relacionam com este setor, prevendo-se para 2023 a continuidade da divulgação e promoção da marca, que contará com novos desafios ao nível das ações a desenvolver", afirma Manuel Reis Campos.