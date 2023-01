Amadora aposta na reabilitação urbana

Através da implementação dos programas Reabilita, que visam apoiar financeiramente os residentes no parque habitacional privado, a autarquia da Amadora apresenta respostas diversificadas, nomeadamente, ao nível da conservação do edificado urbano, do aumento da eficiência energética das frações habitacionais e da melhoria das condições de acessibilidade vertical, com vista a melhorar a imagem urbana e o conforto residencial.





Como se pode verificar pelo gráfico, os programas mais antigos de reabilitação, Reabilita + e Plus, cujo objetivo reside em apoiar a realização de obras de recuperação ou beneficiação de partes comuns ou de uso comum dos edifícios de habitação, apresentam um crescimento anual muito significativo.

A simplicidade do processo de candidatura, a resposta rápida e todo o acompanhamento por parte dos serviços municipais, desde a formulação da candidatura até à conclusão do processo, são fatores que concorrem também para esta boa adesão aos programas.





Programas registam níveis de adesão crescentes

Por sua vez, os novos programas Reabilita Eco e Vertical, criados em 2021 com o objetivo de apoiar as necessidades atuais ao nível da acessibilidade por parte da população sénior e contribuir para o desenvolvimento sustentável, através de soluções que visam aumentar a eficiência no consumo energético, registam também bons níveis de candidaturas apresentadas.

É de registar que os crescentes níveis de adesão aos programas estão, também, associados a um efeito de difusão e contágio, que assenta no "passa-palavra", por parte dos candidatos aos programas, mas, igualmente, no impacto visual gerado pelas intervenções no edificado que contribuem para atrair a atenção de outros potenciais interessados em beneficiar dos mesmos resultados nas suas habitações.

Intervenção enquadra-se em estratégia municipal de reabilitação

A intervenção desenvolvida encontra-se enquadrada pela Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana – Amadora 2025, modelo de referência que reflete sobre o parque habitacional e aponta medidas de apoio à reabilitação, numa perspetiva de dinamizar a economia, favorecer a coesão social e potenciar a sustentabilidade ambiental da cidade.



A Câmara Municipal da Amadora, através dos programas Reabilita + (criado em 2013), Reabilita Plus (criado em 2017), Reabilita Eco e Vertical (criados em 2021), já apoiou financeiramente 932 candidaturas, o que representa um investimento municipal na ordem dos 3,8 milhões de euros, e um investimento total na ordem dos 21,5 milhões de euros por parte dos proprietários. Para mais informações: www.cm-amadora.pt

Valorização tecnológica dos edifícios é tendência clara em Portugal



Em evento recente destinado ao setor imobiliário e organizado pela Cellnex, operador de infraestruturas de comunicações, ficou em evidência a importância crescente da valorização tecnológica dos edifícios. Intervindo neste evento, José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, e responsável por alguns dos mais sofisticados empreendimentos em curso na zona de Lisboa e na zona da Comporta foi muito claro a este respeito: "A valorização tecnológica dos edifícios é uma tendência muito clara em Portugal, não só por questões de disponibilização de serviços, mas também por questões de sustentabilidade."

Quando se pensa em tecnologia nos edifícios, afirmou o CEO, estamos a pensar em eficiência e transição energética, na qualidade do ar, na utilização da água, na racionalização da iluminação e mesmo na sustentabilidade geral dos métodos, processos, e materiais de construção. No debate que teve lugar neste evento, Carlos Almeida Victorino, consultor do Conselho de Administração da Vanguard Properties, referiu também a importância futura da Internet das Coisas em toda a gestão, conservação e sustentabilidade dos edifícios. Para Marco Correia, CTO da Mercan Properties e responsável tecnológico no desenvolvimento de unidades hoteleiras para diversas marcas, a questão da conectividade em todo o lado é um dos grandes desafios que se colocam, nomeadamente na renovação e equipamento de imóveis mais antigos, que apresentam desafios muito específicos. Sobre a Internet das Coisas, afirmou que este tem de ser um investimento estratégico, uma decisão tomada no início do projeto, referiu. De outra forma, defendeu, estamos a falar de soluções caras e pouco eficientes.

Tecnologia na base do aumento de sustentabilidade

Neste contexto da aplicação da tecnologia no setor imobiliário, a conectividade assume um papel cada vez mais importante. A importância deste fator foi o foco da intervenção de Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado do Turismo e sócio da Gama Glória. Neste momento, afirmou "a conectividade é um fator de valorização do imobiliário só ultrapassado pela localização".

Para Adolfo Mesquita Nunes, a aposta em maior e melhor conectividade é igualmente uma pré-condição para aumentar a sustentabilidade dos imóveis, muito assente em soluções tecnológicas. "Pensar a sustentabilidade dos edifícios sem garantir um elevado grau de conectividade é como fazer omeletas sem ovos", garantiu.