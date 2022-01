Amadora aposta na valorização do edificado municipal

A reabilitação, conservação e valorização do edificado municipal é uma aposta forte do executivo camarário na Amadora. Não por acaso, a câmara municipal local lançou recentemente dois novos programas integrados na sua Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana – Amadora 2025. Falamos dos programas Reabilita Eco e Reabilita Vertical, o primeiro mais vocacionado para a eficiência energética e o segundo para apoio à acessibilidade vertical.

Assim, o Reabilita Eco visa apoiar a introdução de soluções técnicas com que permitam o aumento do conforto térmico e da eficiência energética das partes comuns ou de uso comum nos edifícios de habitação de particulares. Contas feitas, o trabalho vai no sentido de promover a satisfação e o bem-estar dos cidadãos. O programa assume a forma de um subsídio não reembolsável e o valor da comparticipação base ascenderá a 30% do valor das obras com um teto máximo de 15 mil euros.

Reabilita Vertical

Já o novo programa Reabilita Vertical, da Câmara Municipal da Amadora, visa assegurar a melhoria das acessibilidades e a mobilidade dos cidadãos no acesso às suas habitações. Pretende-se assim apoiar a introdução de soluções para o melhoramento das acessibilidades verticais para uso comum, através da instalação ou adaptação de elevadores, rampas de acesso ou outros sistemas de idêntica natureza. Desta forma, eliminam-se as barreiras arquitetónicas nos acessos às partes comuns dos edifícios de habitação. Mais uma vez, o valor da comparticipação a calcular ascenderá a 30% do valor das obras para um teto máximo de 15 mil euros.

A Câmara Municipal da Amadora aproveitou ainda para proceder à revisão dos regulamentos municipais para os programas Reabilita+ e Reabilita Plus. Ambos se destinam a apoiar a realização de obras de recuperação ou beneficiação nas partes comuns ou de uso comum de edifícios de particulares, embora o segundo esteja vocacionado apenas para áreas específicas da Venda Nova e da Damaia de Baixo.

O apoio em números

A aposta na recuperação e reabilitação urbanas por parte da Câmara Municipal da Amadora está patente nos números já alcançados, sendo que todos os anos as candidaturas superam o valor do ano anterior. Até ao momento foram comparticipadas, no âmbito do programa Reabilita+, 477 candidaturas, e, ao abrigo do Reabilita Plus, 21 candidaturas, o que se traduz numa comparticipação municipal na ordem dos 2.134.447,71 euros e 154.490,65 euros, respetivamente.