História e futuro fundem-se na melhor tinta da CIN

A CIN, empresa portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, acaba de lançar a melhor tinta da sua história. Trata-se da CIN Premium, uma tinta que culmina a experiência, a dedicação e a inovação constante da marca que volta a revolucionar o mercado com um produto de excelência para paredes interiores.

A CIN Premium reúne as melhores características de uma tinta para interior, garantindo um excelente acabamento e opacidade, enquanto oferece igualmente uma ótima resistência a polimentos, nódoas e fungos. Esta tinta está disponível nos acabamentos mate e acetinado e é 100% acrílica, garantindo uma extrassuavidade ao toque e uma profundidade de cor excecional.

Este novo produto da CIN encontra-se à venda em seis lojas da marca – no Porto, Lisboa e Algarve – e na loja online.

Seleção de 126 cores novas e exclusivas

A CIN Premium está disponível no novo Catálogo Antologia, que apresenta uma seleção única de 126 novas e exclusivas cores que evidenciam a personalidade, a elegância e a modernidade da marca, tornando a simbiose ainda mais perfeita.



Registe-se que a curada seleção de 126 novas cores do exclusivo Catálogo Antologia funde o passado da CIN, a história da arquitetura e a inspiração do presente numa extraordinária harmonia entre o clássico e o contemporâneo. Fica assim evidente, mais uma vez, o conhecimento, a experiência e o saber-fazer centenário da marca.





Para Liliana Leis Soares, diretora-adjunta de Marketing da CIN, "a tinta CIN Premium e o Catálogo Antologia encerram um longo percurso de investigação, desenvolvimento, pesquisa, dedicação e empenho de equipas multidisciplinares, manifestando um saber-fazer histórico e, ao mesmo tempo, uma visão de futuro que se concretiza num resultado que é já um marco de relevância na história da marca CIN".

Elegância, sofisticação e inovação são os ingredientes-chave que compõem o expoente máximo da tinta CIN Premium e do Catálogo Antologia e que se materializam nestes novos lançamentos da marca.

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na Península Ibérica desde 1995. Em 2020, atingiu um volume de negócios consolidado de 313 milhões de euros cotando-se como o 13º maior fabricante europeu de tintas (dados do European Coatings Journal, de maio de 2021) e o 39º a nível mundial (segundo o Coatings World Top Companies Report, de julho de 2021). A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado, ou seja, construção civil, indústria e proteção anticorrosiva, contando com cerca de 1.800 colaboradores em mais de 15 países. Tem presença direta em Portugal, Espanha, França, Itália, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México. Exporta para vários mercados da Europa Central, América Latina e África. Saiba mais em: www.cin.com