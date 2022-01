Hyatt Regency Lisboa, The Residences: retorno de investimento garantido

Lisboa tem um novo charme. Reconhecida pela excelente qualidade de vida e vasta oferta cultural e gastronómica, a capital prepara-se para receber uma das maiores e mais inovadoras cadeias mundiais de hotéis, a Hyatt. Uma estreia que chega a Portugal pelas mãos da UIP (United Investments Portugal), proprietária do Pine Cliffs Resort, Sheraton Cascais Resort, YOTEL Porto e Quinta Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia.





Atenta às oportunidades de investimento no mercado imobiliário, a UIP volta a apostar no segmento de luxo com um produto de excelência no mercado nacional: os apartamentos The Residences at Hyatt Regency Lisboa, em Belém.

Este novo projeto na capital, com abertura prevista para o próximo mês de abril, conta com uma unidade hoteleira de categoria superior composta por apartamentos de topo que vão oferecer uma estada inesquecível na capital portuguesa. O modelo de investimento assenta na exploração turística das unidades e garante um retorno mínimo anual de 5% nos primeiros cinco anos, aliado à utilização da unidade por parte do proprietário por um período de quatro semanas por ano.

Uma combinação perfeita

Com uma localização privilegiada à beira-rio, em Belém, o Hyatt Regency Lisboa tem ainda disponível para aquisição apartamentos de tipologia T1 a T3, a partir de 770 mil euros. O design interior, inspirado nos Descobrimentos portugueses e nas modernas influências da cidade de Lisboa, representa uma combinação perfeita entre o estilo luxuoso e moderno da cultura portuguesa.





As The Residences at Hyatt Regency Lisboa combinam, assim, o investimento imobiliário, um ativo tangível e elegível para o novo programa de Golden Visa, com o investimento financeiro, livre de preocupações, uma vez que a gestão fica a cargo da Hyatt e da UIP. Desta forma, o investidor está sempre salvaguardado com a garantia de uma entidade gestora, que olha pelo património dos seus investidores e garante os mais altos padrões de qualidade dos seus imóveis.

Bar no terraço, com vista para o rio, restaurante, ginásio, spa e muito mais

O Hyatt Regency Lisboa torna-se ainda mais aliciante pelas valências que oferece aos hóspedes e proprietários, como um bar no terraço, com vista panorâmica para o rio, restaurante, ginásio de classe mundial, parque de estacionamento, salas de reunião e um spa de luxo mundialmente reconhecido – o Serenity – The Art of Well Being. Estas valências facilitam o dia a dia dos clientes, que poderão treinar, fazer uma boa refeição ou até beber um copo ao final do dia, sem abandonar o empreendimento.