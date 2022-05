Libertas procura garantir oferta mais sustentável

Com um historial que conta já três décadas de existência em Portugal, o Grupo Libertas "foi desenvolvendo competências e comprando terrenos e prédios para reabilitar em vários pontos do país ao longo destes anos", explica o seu administrador, Pascal Gonçalves. Ao longo destes anos "entregámos mais de 3.000 fogos" sendo que a empresa tem hoje "robustez operacional e financeira para preparar o futuro com otimismo".

A Libertas é um grupo de promoção imobiliária verticalmente integrado que conta, desde logo, com construtora, mediadora, gestora de fundos imobiliários e gestora hoteleira. Este controlo de todo o processo "permite garantir o resultado final e os prazos melhor que muitos num contexto em que a produção é difícil", revela Pascal Gonçalves.

"Se nos perguntar qual foi o nosso melhor projeto, diríamos sempre o próximo! Pois tentamos sempre usar a experiência adquirida para fazer melhor." Pascal Gonçalves, administrador da Libertas



Entre os atuais projetos imobiliários da Libertas, destaque para o lançamento recente do Unique Benfica, junto ao Estádio da Luz, "que será um marco arquitetónico na zona", diz o seu administrador. Em Faro, "vamos no final do ano concluir o Lux Garden, que é um prédio que sobe claramente o nível da oferta na cidade" e, em Alcochete, Pascal Gonçalves revela que a empresa está orgulhosa "do projeto Tagus Bay, que acabámos de entregar e preparamos o lançamento de um novo prédio com linhas arquitetónicas modernas e elegantes". No entanto, para Pascal Gonçalves não restam dúvidas quanto àquele que foi o melhor projeto da Libertas: "Diríamos sempre o próximo! Pois tentamos sempre usar a experiência adquirida para fazer melhor."



Unique Benfica, próximo do Estádio da Luz

Tagus Bay, Alcochete

Uma estratégia sustentável

No que diz respeito à estratégia de sustentabilidade da Libertas, a empresa conta já com a certificação ambiental ISO 14001 desde 2008, assumindo-se "talvez o único promotor com esta certificação a nível da empresa". Há mais de 10 anos que as obras novas da Libertas têm já classificação A o que permitiu prevenir "a emissão de toneladas de CO 2 na atmosfera", diz Pascal Gonçalves. Em termos futuros, a empresa conta já vir a desenvolver, com a Agência ADENE, "uma parceria que seja um exemplo para outros atores do mercado". Os eixos desta parceria "são energia, água e economia circular". Pascal Gonçalves defende a necessidade de "os promotores portugueses ganharem mais consciência da sua responsabilidade social e ambiental".

Em termos de projetos atuais e futuros, a Libertas pretende vir a aumentar a sua aposta nos hotéis: "Temos três hotéis/aparthotéis em funcionamento e três em construção." Já do lado da promoção imobiliária, o objetivo passa por "desenvolver mais parcerias com investidores internacionais", diz o seu administrador.

Pascal Gonçalves considera que, ao nível da habitação e do edificado em Portugal, "a oferta é atrativa em termos estéticos e dos equipamentos e acabamentos". No entanto, "os aspetos acústicos e térmicos têm de melhorar" e também os processos produtivos devem ser "menos dependentes de mão de obra não qualificada, recorrendo-se a mais pré-fabricação".

Assim sendo, entre os principais desafios do mercado imobiliário e do setor da construção e reabilitação urbana em Portugal, Pascal Gonçalves aponta a necessidade de "conseguir produzir a custos acessíveis e conseguir políticas públicas que permitem que haja terrenos a custos acessíveis para a classe média".