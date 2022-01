Metaverse: uma (antiga) tendência da eXp

Quando hoje se fala em metaverse como a grande tendência do futuro dos negócios e relações, a eXp olha para a sua história e percebe como foi visionária há 13 anos, ao criar um negócio imobiliário com um modelo assente num mundo 100% virtual. Este mundo paralelo ao mundo físico é a realidade da eXp desde 2009, e hoje serve e acolhe mais de 72.000 agentes distribuídos por 18 países, nos cinco continentes.

Na altura pioneira, esta forma de estar e trabalhar é definida hoje em dia como o futuro da internet e dos negócios, como uma ferramenta poderosa que veio para ficar e que está a revolucionar a forma como interagimos, como trabalhamos, como comunicamos uns com os outros e como marcas e empresas comunicam com cada um de nós.

Nos últimos 13 anos, o digital cresceu e ganhou uma dimensão que parecia impossível na altura. A acompanhar este crescimento alguns negócios migraram para o online e outros nasceram 100% digitais. Mas, o online continua a evoluir e o metaverse é visto por muitos como a evolução natural da internet.









Mas afinal o que é o "metaverse" da eXp?

Por palavras simples, a eXp dispõe de uma tecnologia própria que cria um espaço de realidade virtual onde os utilizadores podem interagir com outros, através de avatares, num mundo imersivo onde as pessoas se encontram, trabalham, socializam, jogam, compram ou aprendem, tudo isto dentro do eXp World, o "metaverse" da eXp Realy.

Olhando para esta descrição e transpondo para o mundo eXp, isto é exatamente o que acontece no dia a dia destes agentes imobiliários. Cada agente tem o seu próprio avatar e diariamente usa o mundo para trabalhar, reunir, fazer negócios, aprender ou confraternizar, com a vantagem de poder contactar e interagir com profissionais que estão em qualquer zona do mundo, sem o constrangimento de terem de estar efetivamente juntos, se relacionarem ou fazerem acontecer os negócios.

A primeira vez que se ouviu falar deste termo foi em 1992 quando Neal Stephenson escreveu “Snow Crash” e apresentou a ideia da interligação das realidades física, aumentada e virtual como cenário principal.

E mais recentemente ganhou novos contornos quando em 2014 Mark Zuckerberg adquiriu a Oculus e anunciou que o Facebook ia evoluir para uma empresa metaverse. Em 2021, este desejo começou a ganhar vida com a mudança de nome da empresa que detém e com a promessa de que o futuro das redes passa por convergir a vida real com a virtual, num local onde se possa fazer quase tudo o que a imaginação permita, com recurso a avatares.

Na eXp, o metaverse é a sua realidade desde a origem. No universo da eXp existem 18 países distintos, cada um com o seu escritório virtual e locais comuns em que todos podem conviver, reunir, trocar sinergias, como uma verdadeira aldeia global.

No caso da eXp, este mundo ganhou vida pelas mãos da Virbela, uma empresa do grupo que constrói mundos virtuais interativos para trabalho remoto, formações e eventos. Espaços 3D 100% imersivos, extremamente sociais e colaborativos onde os negócios e as experiências pessoais ganham vida, ao mesmo tempo que permitem às equipas estarem mais conectadas e serem mais produtivas. Mas além do acréscimo de produção, com transações mais rápidas, mais eficientes, e seguras, e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a digitalização é também uma opção mais sustentável. Menos papel, menos recursos naturais, menos energia, menos desperdício, e menos deslocações.