Norfin com investimento de 750 milhões até 2027

O ano de 2022 foi muito positivo do ponto de vista do lançamento de novos projetos para a Norfin. Para além da continuidade da gestão de portefólios de rendimento que é a sua área tradicional de atuação, a empresa lançou seis novos projetos de promoção imobiliária. Para 2023, as expectativas são igualmente otimistas, estando os projetos já lançados em fase de comercialização e construção e, os novos, a prepararem-se para serem lançados. De salientar que até 2027 a Norfin prevê continuar a crescer e a desenvolver novos projetos, estando previsto um investimento de 750 milhões de euros nos ativos que tem hoje sob gestão.





Entre os novos desenvolvimentos encontra-se um empreendimento turístico na primeira linha junto à praia de Carcavelos, em formato de branded residences, que estará associado a uma cadeia hoteleira internacional. Será composto por dois blocos virados para o mar e terá 68 quartos de hotel e 116 apartamentos no conceito branded. A construção iniciou-se em janeiro.





A Norfin será a gestora de um projeto turístico e residencial e dois campos de golfe na Herdade da Aroeira, em Almada. O projeto prevê a construção de cerca de 30.000 m2 acima do solo: 247 unidades – 210 para uso turístico e 37 para uso residencial, em que se inclui um aparthotel com cerca de 150 unidades e diversas amenities.





A Quinta dos Cedros tem uma localização igualmente privilegiada – entre o hotel Penha Longa e a Quinta da Beloura. Está previsto o desenvolvimento de um condomínio fechado de carácter exclusivo, composto por 37 villas de qualidade superior.







Projetos turísticos

A Norfin está a desenvolver ainda um ativo localizado na praia do Ancão, em Almancil, no Algarve, para uso turístico. Trata-se de um equipamento hoteleiro de pequena dimensão e que se pretende para um segmento alto com apenas 17 unidades de alojamento turístico.





Ainda durante o segundo semestre de 2023 está previsto o lançamento de um outro projeto turístico, na Quinta do Lago no Algarve, numa localização verdadeiramente única.





Incluídos na gestão dos ativos de Vilamoura, estão previstos os lançamentos de dois projetos: o Natura Village, no Noroeste de Vilamoura, com 26 moradias em banda, uma área de construção total de cerca de 4.000 m2, jardim e piscina privativos; e um outro projeto que vai nascer junto ao campo de golfe Vitória. Trata-se de um condomínio privado constituído por um edifício de quatro pisos com 48 apartamentos, incluindo seis penthouses com terraços privados. O condomínio possui ainda piscina comum.







Em processo de construção ou em vias de começar

Dos lançamentos já realizados em 2022, o Monview, em Miraflores, iniciou a construção em janeiro de 2023 e conta já com cerca de 80% de reservas. Este é o único condomínio privado previsto para a zona. O projeto é constituído por dois edifícios de habitação que se estendem por mais de 24.000 m2 acima do solo e mais de 2.000 m2 em jardins privativos, com vista sobre Monsanto.





Monview, em Miraflores

O Campo Novo, o novo bairro alfacinha na capital, é constituído por 80.000 m2 acima do solo e adota o conceito de cidade dos 5 minutos. Está dividido entre três blocos residenciais, quatro edifícios de escritórios e uma extensa alameda comercial. Atualmente conta com todas as 55 unidades comercializadas no pré-lançamento, sendo que o lançamento oficial está previsto para março, já após o início da construção que arranca ainda este mês.





Na Alta de Lisboa, o Lisbon Heights apresenta-se como o novo refúgio na cidade. Trata-se de um condomínio privado, com 82 apartamentos e 13 villas, que alia a tradicional traça antiga dos edifícios existentes da antiga quinta ao modernismo das linhas do projeto. O Lisbon Heights estende-se por cerca de 20.000 m2, contando com 6.000 m2 de espaços verdes privativos.





Na Quinta da Trindade, no Seixal, está ainda em construção um novo condomínio privado, o Orizon, com mais de 13.000 m2, divididos por 120 apartamentos com terraço privativo, jardim comum, ginásio e portaria e magníficas vistas para Lisboa.





No Porto, a Norfin tem, já em fase de acabamentos, o Antas Green, um condomínio privado de 182 apartamentos com mais de 19.000 m2 acima do solo e 1.500 m2 de jardins privativos. A conclusão da obra está prevista para o próximo mês de outubro.





Nos escritórios, o Oriente Green Campus, localizado em Moscavide junto ao Parque das Nações encontra-se em fase de construção, devendo estar concluído durante o primeiro trimestre de 2024. Constituído por mais de 40.000 m2 acima do solo, possui cerca de 19.000 m2 de zonas exteriores. O edifício será o primeiro LEED Platinum na Grande Lisboa, justificando a prioridade dada pela Norfin à sustentabilidade.





Em Vilamoura, o Vilamoura Parque é um condomínio privado, constituído por 40 moradias, próximo da Marina de Vilamoura, que alia o estilo de vida premium ao verde. O empreendimento está em fase de construção e tem 50% das moradias vendidas.