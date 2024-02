O descanso de ter e estar próximo de tudo

São 266 apartamentos, distribuídos por 17 edifícios, localizados às portas de Lisboa. Estamos a falar do ÉLOU, o novo condomínio fechado em Macedo de Cavaleiros, com casas com áreas amplas, piscina exterior, ginásio, sala multiusos, lobby decorado e comprometido com a sustentabilidade.

"O ÉLOU é um empreendimento de referência e o ponto de partida para um projeto urbano inspirador que consolida o posicionamento distintivo que temos no mercado. Este projeto assinala também o nosso compromisso em desenvolver projetos imobiliários adaptados ao estilo de vida contemporâneo, com generosos espaços exteriores, e reflete as nossas preocupações com a sustentabilidade – em resposta aos desafios climáticos e à necessidade de maior eficiência no setor", é explicado pela administração da SOLYD Property Developers, que desenvolveu e desenhou o condomínio, através da equipa liderada pela arquiteta Cristina Rocheta.

"Estamos certos de que a qualidade e o rigor que estamos a incutir neste projeto terão uma boa recetividade no mercado", acrescentam os responsáveis da promotora imobiliária, num otimismo que parece ter fundamento, pois está-se, de facto, perante um empreendimento distinto.

Comece-se pelas tipologias dos modernos apartamentos do ÉLOU, que vão de T1 a T5, com áreas compreendidas entre os 49 e os 159 m2 e varandas e terraços com áreas até aos 137 m2.

Os apartamentos têm excelentes acabamentos e os elevados padrões de qualidade estendem-se aos revestimentos de parede, carpintarias lacadas, porta de alta segurança, pavimentos, ar condicionado e roupeiros embutidos. As cozinhas estão equipadas com eletrodomésticos de topo e móveis com grande capacidade de arrumação. Já as casas de banho incluem louças e torneiras de marcas de referência.

Uma zona de lazer onde não falta nada

Em relação à zona de lazer privativa, ocupa uma vasta área, sendo comum aos 17 edifícios residenciais. Este espaço exterior tem relvados, uma piscina, um lobby decorado, ginásio equipado e sala multiusos.

O estacionamento privativo é subterrâneo e inclui pré-instalação para carregamento de veículos elétricos, lugares de parqueamento para pessoas de mobilidade reduzida e para bicicletas.



Sustentabilidade: um desígnio do empreendimento

No que diz respeito à proteção do ambiente, o ÉLOU promove a eficiência energética e opta por materiais sustentáveis e recicláveis.

No exterior, a cobertura, fachadas e caixilharia oferecem um isolamento térmico e acústico que reduz as necessidades energéticas do edifício, permitindo também um excelente nível de conforto.

Painéis solares eficientes instalados na cobertura, aquecimento de água com recurso a bombas de calor com elevado rendimento, iluminação dos átrios, zonas de circulação e espaços verdes privativos feita com aparelhos LED de alta eficiência e baixo consumo, são apenas alguns dos equipamentos utilizados no condomínio.

Nas zonas verdes, a utilização sustentável da água faz-se de forma sustentável.





No interior dos apartamentos, os eletrodomésticos têm elevada eficiência energética e os ares condicionados são multi-split com sistema inverter de elevado rendimento, garantindo uma climatização com baixos consumos energéticos. Entre outros equipamentos, as máquinas de lavar louça e roupa têm aproveitamento racional da água e nos autoclismos é permitido selecionar o volume de água em cada descarga.





Localização de excelência

O ÉLOU, em Loures, tem a localização perfeita. O empreendimento, que está a ser comercializado pela Castelhana e pela ERA, tem acesso direto ao centro de Lisboa e a qualquer parte do país através da proximidade às autoestradas A1 e A8 (Lisboa-Porto), A9 e A16 (Oeste). Fica ainda a menos de dez quilómetros do aeroporto de Lisboa e da ponte Vasco da Gama. A área onde está o condomínio está bem servida de transportes públicos, zonas verdes e está igualmente perto de serviços de saúde, escolas, supermercados e zonas comerciais.





266 apartamentos

17 edifícios de 8 pisos

475 lugares de estacionamento

4110 m2 zona de lazer

75 milhões de euros foi o investimento global estimado feito no projeto