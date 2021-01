O que importa são as empresas e os seus colaboradores

A ASMIP – Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal é uma associação de empresas de mediação imobiliária que nasceu, em 2014, para "suprir uma lacuna com a representatividade da classe, junto do mercado, da tutela, do público, mas sobretudo junto dos seus profissionais", começa por explicar Francisco Bacelar, presidente da ASMIP. A associação foi fundada por um grupo de mediadores e tem como objetivo "melhorar a capacidade dos profissionais de mediação, dando-lhes apoio estatístico, jurídico, económico, formação contínua, ética e parcerias vantajosas, de forma a garantir melhores profissionais, que sejam uma mais-valia para o mercado". "Nos nossos ideais existe o mediador de excelência, a que procuramos chegar incessantemente."

Ao fazer um balanço destes anos de operação, Francisco Bacelar reconhece que não foi fácil a aventura, perante "as dúvidas de alguns, o ceticismo de outros e as barreiras dos que desejavam manter o status quo". Não obstante, tem sido uma experiência "gratificante" pelos êxitos alcançados. O responsável recorda que os primeiros dois anos foram difíceis, sem receitas e problemas próprios da juventude. Com o apoio crescente, traduzido em número de associados, aumentou-se gradualmente as atividades, as formações e as parcerias.

"Estas vantagens atraíram mais empresas, de forma que já ultrapassámos o associado número 1.000, dos quais mantemos 850 ativos. A representação da classe ficou mais plural. Passou a haver maior aproximação aos seus reais problemas, que carecem imenso de apoio credível e empenhado", explica.

Distinta em vários aspetos: do valor da quota à pluralidade

Questionado sobre o que distingue a ASMIP, Francisco Bacelar responde que é o facto de concentrar os seus esforços no que é "verdadeiramente importante para as empresas e os seus colaboradores". "Nascemos para cumprir esse desígnio, e perseguimo-lo a toda a hora."

A ASMIP não quer ser um encargo financeiro para os seus sócios, pelo que o valor da quota continua a ser de 10 euros. Oferece um seguro de responsabilidade civil com "a melhor relação preço/franquia". E no que toca à formação são "bastante competitivos, com garantia de qualidade nos temas e formadores".

"De certa forma conseguimos fazer mais por menos, fruto do cuidado na boa gestão das receitas, com o intuito de beneficiar as empresas, especialmente as mais frágeis. A esmagadora maioria é de pequena dimensão, logo, as que mais precisam de apoio, que antes não tinham", sublinha o responsável da ASMIP.

Francisco Bacelar assegura que a associação ouve "todas as vozes", independentemente da dimensão do associado, sem tomar partidos. É abrangente e plural "nos diversos interesses da classe, mas jamais representante apenas de uma fação ou grupo", garante.

A ASMIP cresceu num contexto de pouca visibilidade mediática, que acaba por ser uma medalha, pois "mesmo sem esse ‘predicado’ tão valorizado noutras latitudes", foi reconhecida e acolhida pela classe. Não obstante, tudo se alterou e "o efeito bola de neve deste crescimento é cada vez mais forte e evidente". A associação já conta com 13.000 seguidores no Facebook, dos quais mais de 80% são profissionais.

Um mundo de vantagens

Quanto às vantagens de ser sócio da ASMIP passam, resumidamente, pelo apoio "nos processos de licenciamento, nas renovações, nos seguros, na formação a preços acessíveis, no apoio jurídico, nos diversos protocolos e parcerias úteis, vantajosas e nalguns casos remuneradas, para as empresas". "Junto dos associados somos um parceiro útil, sempre atento, disponível, e de quem se sentem próximos, numa aposta que é ponto de honra para nós, e um dos motivos por que sentimos a necessidade de nascer."

O futuro

No que toca aos desafios para o futuro da ASMIP, Francisco Bacelar refere que o mais importante é "manter o passo firme e determinado no crescimento contínuo, como garantia de sustentabilidade, e com ela a prossecução dos objetivos que estiveram na génese da Associação".

Depois conseguir introduzir "alterações na legislação" que permitam eliminar o que está mal, e criar o que ainda está em falta. "São muitas as medidas que já passámos a escrito e apresentámos a quem de direito", informa e continua: "Infelizmente a pandemia tudo parou, mas estamos atentos e voltaremos a esse processo logo que possível. Se, e quando conseguirmos aceitação de algumas dessas medidas legislativas, a mediação será bem mais profissional, credível, eticamente responsável, e os seus profissionais muito mais estáveis e orgulhosos da atividade que exercem. Quem ganhará seremos nós, mas também o mercado, e os clientes."





850 sócios ativos 10 euros de quota 13 mil seguidores no Facebook