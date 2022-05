Prata Riverside Village, quando os empreendimentos são muito mais do que betão

Fundada em 2018, a VIC Properties "já se afirmou como um dos líderes nacionais em promoção imobiliária", sendo atualmente responsável "por três dos maiores projetos em desenvolvimento em Portugal", entre os quais se encontra o Prata Riverside Village.

Como especialista no desenvolvimento de grandes empreendimentos residenciais totalmente integrados, a VIC Properties destaca-se "pela capacidade de criar estilos, dinâmicas e vivências únicas e exclusivas em todos os seus projetos". Até porque mais do que meros empreendimentos de betão, a VIC Properties está comprometida em desenvolver áreas residenciais desde a raiz, criando "produtos de alta qualidade, integrados em comunidades vivas, servidas por comércio, serviços, equipamentos culturais, áreas verdes e espaços de lazer".





Prata Riverside Village

E é isso que a VIC Properties faz em todos os seus projetos. Exemplo disso é o Prata Riverside Village, uma vila urbana no coração de Lisboa, em Marvila. Desenhado pelo Prémio Pritzker Renzo Piano, "o Prata alia a modernidade e a funcionalidade às tecnologias de materiais sustentáveis e duradouros". Os edifícios e os apartamentos do Prata, considerado o Melhor Empreendimento Imobiliário na categoria de Habitação em Portugal (Prémio SIL 2019), "estão equipados com tecnologia de ponta, de forma a melhorar a experiência de vida dos seus habitantes", ao mesmo tempo que oferecem soluções que promovem a eficácia e a eficiência, nomeadamente a nível energético.

Neste campo, destaque para o sistema solar térmico com depósito para aquecimento de águas, o sistema de segurança com deteção de incêndios, fugas de gás e inundações, assim como o videoporteiro, sistemas CCTV e de deteção de intrusão. Referência ainda para o facto de todos os apartamentos terem estacionamento com carregador elétrico próprio. Com uma aposta equilibrada na tecnologia implementada nas casas, a VIC Properties "consegue que estas funcionalidades possam ser utilizadas por todos os seus habitantes, dos mais novos aos mais velhos, evitando também que os seus clientes tenham de fazer investimentos consideráveis no curto/médio prazo", dado que como a tecnologia evolui muito rapidamente, quanto "mais inteligente" for a casa, "maior será o custo do seu update".

Mais do que nunca, o Prata Riverside Village "distingue-se pelo seu verdadeiro ambiente de bairro, tranquilo, mas cheio de vida, inspirando a uma nova forma de viver". A sua arquitetura "singular assume uma personalidade única", apoiada por inúmeras lojas, restaurantes, galerias, pista de bicicleta e parques infantis capazes de servir não só a comunidade de residentes, mas também de atrair, só por si, visitantes de outros bairros lisboetas. Tudo isto, coroado pelo Parque Ribeirinho Oriente, que convida à prática de desporto ao ar livre, e por uma ligação ímpar ao Tejo.

A localização, aliada à arquitetura diferenciada deste projeto, "uma qualidade acima da média e um preço abaixo do praticado em Lisboa" são as mais-valias oferecidas a todos os habitantes do Prata, considera a VIC, "onde cada residência oferece algo único por descobrir – a combinação perfeita entre luz, conforto e estilo, traduzindo-se em benefícios económicos para investidores, devido ao potencial de valorização destes edifícios".

E reforçando o seu propósito enquanto projeto desenhado para uma comunidade viva e aberta, a VIC tem feito uma forte aposta na promoção e no apoio a diversas iniciativas culturais. Desta forma, esta zona de Lisboa, abandonada durante décadas, começa a afirmar-se "como um novo polo cultural, com o Prata a ser um palco privilegiado".





Lisbonweek reúne artistas em Marvila

Este é o caso, por exemplo, da sétima edição da Lisbonweek, que está a decorrer até ao final do mês de maio em Marvila, promovendo uma série de iniciativas culturais, com destaque para a arquitetura e o património.

Em conjunto com a Plataforma P’la Arte, foram desenvolvidas diversas iniciativas, com destaque para o protocolo que permitiu que artistas que ficaram sem condições de trabalho durante a pandemia pudessem instalar gratuitamente os seus ateliers no Prata Riverside Village e para o Mercado P´la Arte. Esta iniciativa, que acaba de celebrar o seu primeiro ano, realiza-se no primeiro sábado de cada mês num parque de estacionamento do Prata, dando um espaço a dezenas de artistas para exporem e comercializarem o seu trabalho.

Adicionalmente, e desde o final de 2021, o parque de estacionamento do Prata, espaço adjacente ao Mercado P’la Arte, está também iluminado por letreiros comerciais do século XX, com a exposição "Brilha Rio", composta por cerca de 70 peças da coleção do Projeto Letreiro Galeria. Esta exposição sucede a outras mostras já acolhidas no Prata, como "F+S+T=X" e o "Eterno Provisório". De referir ainda que em 2021, o Prata Riverside Village recebeu também o desfile do Concurso Sangue Novo da Moda Lisboa.