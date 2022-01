Prémio distingue reabilitação urbana

Face à importância que a vertente de reabilitação urbana tem vindo a ganhar nos últimos anos, foi mais uma vez lançado o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2022, que vai já na sua 10.ª edição. As candidaturas decorrem até 7 de fevereiro e a participação poderá ser feita através do site do evento que se realiza em abril.

Durante este ano, o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana faz dez anos e para celebrar a sua 10.ª edição, conta novamente com o apoio da DGPC e também das principais Associações e Ordens Profissionais do setor da construção e do imobiliário, como é o caso da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) e da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII).

O prémio é uma iniciativa que pretende eleger os melhores projetos nas categorias Residencial, Comercial & Serviços, Turístico, Impacto Social, Cidade de Lisboa, Cidade do Porto, Sustentabilidade, Reabilitação Estrutural, Restauro e Melhor Intervenção inferior a 1.000 m2.

Nesta edição, o júri é composto por nomes conhecidos do setor como José Manuel Pedreirinho, antigo presidente da Ordem dos Arquitectos; Pedro Ramalho, figura reconhecida da arquitetura nacional; Manuel Reis Campos, engenheiro e presidente da AICCOPN e CPCI; e pelos professores Raimundo Mendes da Silva e João Duque.