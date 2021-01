Projetos que fazem crescer Lisboa

A GEBALIS é uma empresa de promoção do desenvolvimento local cujo objetivo é a promoção e gestão de imóveis de habitação pública em Lisboa. A gestão do parque habitacional assenta numa política de proximidade e numa estratégia de gestão integrada, que visa a administração dos bairros, a requalificação e conservação do património e a qualidade de vida dos residentes.

Pedro Pinto de Jesus é o presidente do conselho de administração da GEBALIS, EM, SA, e faz um balanço "deveras positivo" da operação. "Desde 1995, que somos parte ativa do crescimento da cidade orgulhando-nos do crescimento social, cívico, cultural e associativo das comunidades do nosso parque habitacional".

Um dos programas executados pela GEBALIS que mais se destacam é o "Aqui Há Mais Bairro", uma operação "ímpar de requalificação dos bairros municipais de Lisboa", abrangendo 30 bairros municipais, cerca de 425 edifícios. Até 2022, beneficiará 9.439 frações com impacto na qualidade de vida de 26.429 pessoas. Neste momento, estão concluídas as obras em 139 edifícios.

"São obras profundas, com um forte pendor de sustentabilidade ambiental e eficiência energética, contemplando trabalhos estruturais ao nível das fachadas, coberturas e redes de abastecimento", explica Pedro Pinto de Jesus, acrescentando que o investimento que o município faz neste programa é de "52,5 milhões de euros, o maior do município na requalificação de habitação pública desde a execução dos programas de erradicação de barracas".

A pandemia tem feito mossa em muitos setores, atividades, negócios e, claro, no investimento em políticas de ação social, mas o "Aqui Há Mais Bairro" está a salvo. "É um programa a médio prazo, de 2017 a 2022, com valores de investimento cativos para a sua execução que não sofreram qualquer alteração decorrente da pandemia", esclarece.

Registe-se, a propósito, que a GEBALIS conseguiu adaptar-se à nova realidade e as obras de manutenção do património respeitaram os cronogramas estabelecidos. Quanto ao apoio às famílias e às empresas, as medidas extraordinárias e o Programa de Apoio Económico e Social, aprovados pela autarquia e aplicados pela GEBALIS "permitiram aos residentes e comerciantes encarar este momento com mais tranquilidade".

Programa LIFE auxilia residentes com deficiências profundas

No que diz respeito a outros projetos importantes da GEBALIS que merecem destaque, além do supracitado "Aqui Há Mais Bairro", Pedro Pinto de Jesus aponta o programa LIFE, criado em 2010, por incorporar "princípios de inovação na requalificação de habitações, para uso universal, adaptando-as às necessidades especiais dos residentes com deficiências profundas".

O LIFE aposta no recurso às novas tecnologias, nomeadamente a domótica e a Internet das Coisas. As casas são equipadas com as mais recentes soluções tecnológicas e inovadoras, como as cozinhas dinâmicas, instalações sanitárias isentas de qualquer barreira de mobilidade, automatizações diversas e climatização.

Pedro Pinto de Jesus diz ainda que a partir deste ano será alargado "o âmbito, incorporando neste conceito de habitação os ‘handicaps’ associados ao envelhecimento e às doenças de Parkinson e Alzheimer".

112 edifícios estão a ser reabilitados

Questionado sobre quantas obras de reabilitação estão neste momento a decorrer sob gestão da empresa e onde, o responsável da GEBALIS responde que ao abrigo do programa "Aqui Há Mais Bairro", estão ativas "seis frentes de obra em 112 edifícios, nas freguesias de Marvila, Beato, Carnide, Olivais e Ajuda". "Simultaneamente decorrem em todos os bairros os habituais trabalhos de manutenção e conservação do edificado que representam um investimento de cerca de três milhões de euros."

Pedro Pinto de Jesus salienta ainda o investimento de "um milhão de euros para instalação e modernização de elevadores, num parque de equipamentos de 1184".