Rockbuilding quer continuar a crescer em 2022

Com uma experiência acumulada de mais de duas décadas no mercado, o fundador José Almeida Guerra decidiu avançar com a criação da Rockbuilding, já lá vão 23 anos. Hoje, o seu filho José Pedro Almeida Guerra é o diretor-geral. A Rockbuilding trouxe para o mercado imobiliário uma visão "pioneira e inovadora", que é a gestão integrada de projetos, fundada na experiência no mercado internacional.

A Rockbuilding atua em todas as fases de gestão de um projeto imobiliário, desde o estudo das necessidades, planeamento, design, licenciamentos, construção e exploração, o que permite prestar um serviço transversal e multidisciplinar.

A abordagem diferenciadora na gestão de projetos imobiliários que a Rockbuilding assegura caracteriza-se pelo foco numa assessoria com a integração das várias vertentes (técnica, económica e administrativa), para que seja possível o cumprimento dos objetivos de todos os seus clientes. A Rockbuilding dispõe de uma equipa multidisciplinar de engenheiros, arquitetos, economistas, gestores e juristas "com grande experiência e know-how no setor". É esta estrutura que constitui o pilar da sua operação no setor e que permite oferecer um serviço "com a confiança e a qualidade que os clientes exigem".

José Pedro Almeida Guerra explica que o mais valorizado do lado dos clientes "é precisamente a forma integrada" como a empresa gere os projetos imobiliários. A assessoria técnica "caracteriza-se por uma abordagem próxima do cliente, com uma responsabilidade permanente na defesa dos interesses do projeto." O que valoriza esta abordagem "são as pessoas e a cultura de profissionalismo, idoneidade e solidez técnica aplicada em cada projeto imobiliário", diz ainda o diretor-geral.





A nossa assessoria técnica caracteriza-se por uma abordagem próxima do cliente, com uam responsabilidade permanente na defesa dos interesses do projeto José Pedro Almeida Guerra, diretor-geral da Rockbuilding

Pandemia causa impacto

Como todas as empresas, também a Rockbuilding sentiu algum impacto da pandemia na sua atividade. No entanto, ao mesmo tempo, sentiu ainda que a crise "poderia e deveria ser uma oportunidade para, em conjunto com os clientes, desenvolver os projetos que gerimos e que se encontram ainda em fase de conceção, como é o caso do projeto imobiliário de Entrecampos".

Por sua vez, foi também possível desafiar o Grupo BedRock a iniciar uma obra em Alcântara com 40 mil metros quadrados de escritórios, "numa altura em que existiam ainda inúmeras incógnitas quanto ao futuro, nomeadamente no mercado de escritórios". A Rockbuilding diversificou e desenvolveu ainda a sua atividade de consultoria, com novos projetos de due diligence área dedicada ao desenvolvimento de projetos urbanísticos (planos de pormenor, unidades de execução, etc.) "que permitem acrescentar-lhes mais valor".

Neste ano que já começou, a Rockbuilding quer continuar a crescer de forma sustentada, "mantendo o rigor e a solidez na gestão integrada dos projetos imobiliários dos clientes", diz José Pedro Almeida Guerra. A empresa procura ainda consolidar a sua oferta de serviços com novas áreas e know-how – como é o caso da sustentabilidade, metodologia BIM, entre outras – que permitam cimentar o seu posicionamento "como uma empresa de referência no país".

Presença de norte a sul do país

Com sede nas Amoreiras, em Lisboa, a área de atuação da Rockbuilding incide prioritariamente na capital e na sua zona metropolitana. No entanto, a empresa concluiu recentemente um projeto de uma residência de estudantes na Asprela, no Porto. Está ainda a acompanhar dois projetos de empreendimentos turísticos estruturantes para a região do Algarve, designadamente em Quarteira e Vale do Lobo.