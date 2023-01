“Temos apostado fortemente na inovação como pilar fundamental da liderança no mercado português”

A Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui materiais e serviços para a construção e mercados industriais à escala mundial, sob o lema "Making The World a Better Home". Posicionando-se como líder mundial em construção sustentável, a empresa projeta materiais e soluções que têm um impacto positivo na vida de todos, proporcionando bem-estar, qualidade de vida e performance, enquanto cuida do planeta. Conversámos com Rita Bastos, diretora de Marketing da Saint-Gobain Portugal S.A.

Como é que a Saint-Gobain vê a evolução da sua atividade em Portugal?

Vemos Portugal como um mercado de grande valor para o grupo devido à sua posição geográfica privilegiada, e também devido ao seu elevado capital de conhecimento. Estamos presentes neste país com várias marcas que são reconhecidas como sinónimos de inovação e qualidade. Em 2022, adquirimos duas empresas, a Fibroplac (fabrico de placas de gesso cartonado) e a Falper (fabrico de Light Steel Framing), para acelerar o nosso crescimento no país e consolidar a nossa liderança em construção sustentável. Neste momento, o Grupo Saint-Gobain em Portugal conta com mais de 600 colaboradores, 13 empresas, 10 fábricas e ainda um centro de investigação e desenvolvimento, situado em Aveiro.

De que forma é que a Saint-Gobain se posiciona junto do nosso setor da construção e reabilitação?

A Saint-Gobain Portugal S.A. tem apostado fortemente na inovação como pilar fundamental da sua liderança no mercado português. Oferecemos um vasto conjunto de soluções integradas para o setor da construção e reabilitação, incluindo vidro, isolamento, climatização e soluções de gesso e argamassas. Estas soluções, pelas suas características, contribuem ativamente para a construção "leve" e para a descarbonização da construção e da indústria.

Existe uma ênfase cada vez maior na sustentabilidade. De que forma é que a Saint-Gobain está a ajudar o setor a responder a esta crescente exigência social e económica?

Se olharmos ao impacto ambiental da habitação, 40% das emissões de CO 2 na Europa são relacionadas com a habitação, seja durante a construção, seja durante o período de utilização dos edifícios.

Nesse sentido, a Saint-Gobain está comprometida com o objetivo de atingir zero emissões líquidas de carbono em 2050. Para garantir o sucesso deste objetivo tão desafiante, estamos a trabalhar num plano de sustentabilidade, assente em cinco grandes pilares, para reduzir as emissões carbónicas da nossa atividade em 33% até 2030. Por outro lado, também estamos a desenvolver mais e melhores soluções para promover o aumento da eficiência energética dos edifícios, contribuindo, assim, para uma maior sustentabilidade no setor da construção.



Que importância assumem atualmente as questões da incorporação de tecnologia na construção e reabilitação, nomeadamente de edifícios?

A tecnologia é um importante motor de atuação para nós. Prova disso é que temos sido pioneiros em Portugal com vários projetos para a modernização do setor da construção. A título de exemplo, destaco os investimentos que temos feito em construção leve e sustentável nas áreas da prefabricação, LSF (Light Steel Framing), da construção modular e da impressão 3D, e com a criação de argamassas com menor impacto ambiental, em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e um conjunto de entidades ligadas ao setor. Ao nível das soluções digitais, temos estado a desenvolver sistemas BIM (Building Information Modelling), bem como softwares que facilitam e simplificam a escolha de produtos e sistemas, dando também mais informação sobre o impacto dos mesmos.

Como é que a Saint-Gobain vê a evolução recente da atividade de reabilitação urbana e de construção?

O mercado de reabilitação urbana tem crescido de forma consistente e tem demonstrado um enorme potencial. No Plano de Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo, a habitação e a eficiência energética constituem domínios que devem ser assumidos como prioritários. Precisamos de olhar para este mercado e reconhecer o seu potencial, priorizando a eficiência energética dos edifícios reabilitados, já que Portugal está nos lugares cimeiros do ranking dos países na Europa com maior pobreza energética. Portugal consta como o quinto país da União Europeia onde as famílias têm menos condições para manter as casas devidamente aquecidas.

Estamos ainda muito longe de atingir a eficiência energética que trará maior conforto térmico à população, sendo este um indicador básico do bem-estar das famílias. Consideramos essencial haver uma maior sensibilização da população para este tema, mitigando este problema e permitindo que todos tenham um papel ativo na escolha das soluções que integram a sua casa.

Que desafios identificam como podendo ter maior impacto na atividade de construção e reabilitação no curto e médio prazo?

Sem dúvida, o problema da falta de mão de obra que afeta o nosso setor, assim como a gestão de preços e a escassez dos materiais de construção, num contexto de crise energética.?Estas são questões de resolução urgente e que continuarão no centro das preocupações do setor. Destaco igualmente a sustentabilidade, a digitalização e a industrialização da construção – que são os eixos estratégicos para respondermos aos desafios do setor.





O Grupo Saint-Gobain em Portugal

13 empresas

10 fábricas

1 centro de investigação e desenvolvimento