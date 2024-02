Um empreendimento acessível a todos

Comunitário, inovador, cómodo e sustentável. Estas são apenas algumas das características que distinguem o Icon Community, um empreendimento único localizado no Nó de Francos, idealizado para "regenerar uma zona anteriormente subaproveitada e trazer uma dinâmica distinta à cidade do Porto", começa por explicar Artur Varum, o CEO da Civilria, promotor imobiliário responsável pelo projeto.

No empreendimento, foi criada uma área de escritórios e habitação que funciona como um ecossistema próprio, com zonas de lazer, espaços de coworking, restauração, lounges exteriores, rooftops com vistas extraordinárias, um ginásio integrado e uma piscina de uso comunitário. O espaço tem ainda uma vasta área de zonas verdes, com clareiras relvadas e espelhos de água com percursos surpreendentes, sendo que os jardins comunitários têm 9.000 m².

"Era importante que fosse uma comunidade aberta que pudesse ser usufruída por toda a cidade, com possibilidade futura de se tornar num espaço para eventos", refere Artur Varum, antes de dizer o motivo por que o Icon Community é igualmente um projeto inovador: "Pela abordagem arquitetónica disruptiva que tem um forte impacto na sua envolvente. O conceito materializa uma nova visão de trabalho flexível aliado ao bem-estar, permite criar um sentido de pertença num ambiente diverso que promove a convivência e aproxima as pessoas."









"Cada um dos edifícios foi pensado ao detalhe individualmente, a arquitetura, os materiais, o objetivo, os vários usos… mas todos eles foram pensados principalmente como parte de um todo – o Icon Community." Artur Varum, CEO da Civilria

A comodidade que faz a diferença

O Icon Community tem três edifícios. Todos distintos, mas interligados. "Cada um dos edifícios foi pensado ao detalhe individualmente, a arquitetura, os materiais, o objetivo, os vários usos… mas todos eles foram pensados principalmente como parte de um todo – o Icon Community", sublinha o responsável da Civilria, empresa com mais de 30 anos e sede em Aveiro. Um edifício tem a sede da Ageas Seguros. O Icon Tower alberga escritórios. E o Icon Apartments foi concebido para os apartamentos, funcionando num sistema de arrendamento de curta e média duração.

"Foi projetado atendendo às diversas necessidades de profissionais, viajantes de negócios, estudantes e famílias que procuram desfrutar da energia dinâmica da cidade, com uma excelente rede de transportes públicos, estações de metro e praça de táxis, a minutos de distância. Tudo isto enquanto usufruem de uma estadia serena, numa fusão perfeita entre acessibilidade e comodidade, inserida nesta comunidade com vida", explica Artur Varum.

Com dois pisos abaixo do solo, um rés do chão e oito pisos superiores, os 1.038m² do rés do chão apresentam um átrio de receção, com um bar e um ginásio dedicado, os restantes oito pisos oferecem os 168 apartamentos.

Sustentável, claro

Sem surpresas, o empreendimento segue as melhores práticas de sustentabilidade. Em todos os edifícios são utilizados "painéis fotovoltaicos, o que se traduz numa redução expressiva nos consumos de energia do edifício, sistemas de gestão de usos de águas e materiais sustentáveis certificados que cumprem os requisitos necessários para obter as certificações BREEAM e LEED", sublinha Artur Varum, recordando que a Civilria é orientada "por padrões de sustentabilidade e todos os parâmetros necessários para garantir o menor impacto possível, por compreender a importância do foco nos fatores ambientais".

3 edifícios tem o empreendimento

2 edifícios de escritórios desenhados pelo arquiteto Luís Pedro Silva, Icon Douro e Icon Tower

1 edifício habitacional projetado pela equipa de arquitetura da Civilria, Icon Apartments

9.000 m2 de área verde

14 pisos de escritórios tem a Icon Tower

168 apartamentos tem o Icon Apartments

70% dos 14.000m2 do Icon Tower estão arrendados a marcas de mais alto nível internacional

5.000 m2 estão a ser negociados, numa obra que está concluída e cuja inaguração está prevista para o primeiro semestre deste ano