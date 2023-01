VIC Properties lança Park para responder à elevada procura

O Edifício Park é a grande aposta da VIC Properties para o arranque de 2023, por forma a dar resposta a uma procura cada vez maior pelo empreendimento Prata Riverside Village e pela zona oriental da cidade de Lisboa. Com uma localização privilegiada, na primeira linha de frente rio e situado junto à praça central do único projeto em Portugal assinado pelo Prémio Pritzker Renzo Piano, o Edifício Park é composto por dezenas de apartamentos com tipologias entre o T0 e o T4, com valores a partir dos 360 mil euros.





Entre as principais características destes novos apartamentos, destacam-se os elevadores panorâmicos com vista para o Tejo e para o jardim privado do edifício, acabamentos premium, cozinhas Ernesto Meda em conceito aberto, com ou sem ilha, equipamento completo SMEG, ar condicionado, domótica e arrecadação.







Sustentabilidade e eficiência energética



Sendo a sustentabilidade uma preocupação premente da promotora imobiliária, todos os apartamentos do Park refletem a preocupação com a eficiência energética, que, tal como acontece em todos os edifícios do Prata Riverside Village, têm classificação A ou A+. Para além disso, neste novo edifício, a VIC Properties vai mais além, evoluindo para a instalação de painéis fotovoltaicos ao invés do solar térmico que caracteriza os anteriores edifícios, mantendo-se o sistema de domótica que permite facilmente criar cenários para o ensombramento das janelas de dimensões generosas a diferentes horas do dia, minimizando o uso de energia para aquecimento/arrefecimento dos apartamentos. Seguindo as novas tendências de mobilidade elétrica, a inclusão de carregadores para viaturas elétricas no estacionamento privativo mantém-se.





O arranque de comercialização do Edifício Park vem completar a oferta do Prata, dada a elevada procura que se tem registado, sendo que dos 350 apartamentos colocados no mercado, mais de 85% já se encontram vendidos. O Prata está a conquistar os portugueses, que representam mais de 55% das aquisições, mas também a comunidade internacional, com compradores de cerca de 40 países.







Habitantes unidos por sensibilidade comum

"Os habitantes do Prata são muito diversificados, seja a nível de origem ou da fase de vida em que se encontram, mas estão unidos na sua sensibilidade à arquitetura, ao design, ao detalhe e a novas propostas de estilo de vida e urbanismo", explica Luís Gamboa, chief operating officer da VIC Properties, acrescentando que "a cada dia que passa, o objetivo de construir uma autêntica ‘vila à beira-rio’ solidifica-se e mostra que a visão de Renzo Piano para o local era a correta". "Com o desenvolvimento do Prata, a VIC Properties prossegue, com sucesso, a missão de requalificar e devolver a todos os cidadãos a frente ribeirinha oriental, uma parte da cidade de Lisboa que durante muitos anos esteve abandonada." "Em simultâneo, estamos a criar uma comunidade, com a chegada de centenas de residentes", refere o responsável.





"No Prata e na sua envolvente, todos podem usufruir dos novos espaços de lazer, como a ciclovia, os parques infantis do Parque Ribeirinho Oriente, assim como da ligação ímpar ao Tejo, que faz com que este seja já um dos mais cotados jardins de Lisboa. Um espaço perfeito para passear, correr, pedalar ou simplesmente desfrutar do som das águas do rio", sublinha Luís Gamboa. Este responsável refere ainda o facto de este projeto estar inserido no coração de três dos bairros mais criativos e dinâmicos da cidade – Marvila, Beato e Parque das Nações. Para tal, também têm contribuído a VIC Properties e o Prata, que, garante, "vão continuar a apoiar e a promover diversos eventos, com destaque para os culturais".







"A cada dia que passa, o objetivo de construir uma autêntica ‘vila à beira-rio’ solidifica-se e mostra que a visão de Renzo Piano para este local era a correta." Luís Gamboa, chief operating officer da VIC Properties



Prata Riverside Village enche-se de vida

Além disso, "o Prata é hoje a casa de mais de uma dezena de diversos espaços comerciais, com a abertura de novas lojas a decorrer a um excelente ritmo". E esta oferta "vai continuar a crescer", assegura Luís Gamboa, até porque a VIC está a finalizar a construção de mais dois edifícios. O Square, cujos primeiros apartamentos serão entregues durante o primeiro semestre, assim como o Urban.



O Square conta com 107 apartamentos, 65% dos quais já estão vendidos. A comercialização do Urban, que conta com 65 apartamentos, encontra-se já nos 95%. Os 175 apartamentos dos edifícios da primeira fase, The One, Riverside e West, estão totalmente comercializados. Descubra mais em www.pratariversidevillage.com