Viver no centro do Porto, em ambiente de campo

A Worldgest, promotora do empreendimento de luxo Quinta da Casa Amarela, requalificou uma antiga propriedade no Porto, com 16 mil m2, com traços rústicos e modernos, num condomínio com 27 propriedades habitacionais que oferecem o conceito de viver na cidade num ambiente de campo.

O empreendimento tem a assinatura do arquiteto Souto de Moura, prémio Pritzker e uma referência mundial nesta área, e é um condomínio de luxo totalmente fechado, localizado junto à praça de Velasquez, "que resulta da simbiose entre o passado rural, nobre e romântico, tão característico dos edifícios nobres desta região".

A Quinta da Casa Amarela é um conjunto residencial em condomínio fechado, "com características únicas" no mercado imobiliário, privilegiando o conforto, qualidade, segurança, e a sustentabilidade, satisfazendo todas as condições de utilização por pessoas com mobilidade reduzida.

É composto por dois conjuntos residenciais: nos edifícios existentes recuperados estão os apartamentos, com tipologias T1, T2, T3, T4, T4 duplex, com áreas que variam entre 118 e 377 m2. Já nos edifícios novos erguem-se as moradias unifamiliares, em banda, com tipologias V3, V4 e V5, cujas áreas oscilam entre 220 m2 e 315 m2. Todas as divisões, em todas as habitações beneficiam de luz natural.

Materiais de primeira

Eduardo Souto de Moura é reconhecido internacionalmente pela escolha apurada dos materiais, por isso, todos os imóveis "apresentam acabamentos de grande qualidade" como pavimentos em soalho de madeira maciça de afizélia, paredes estanhadas e tectos falsos em gesso. As madeiras têm acabamentos lacados e as caixilharias dos edifícios modernos são em alumínio anodizado com vidro térmico, enquanto as caixilharias dos edifícios antigos são em madeira maciça, mantendo a imagem original.

O acesso automóvel é feito através de galerias de circulação, sendo que os estacionamentos privativos de cada um dos apartamentos se situam no mesmo piso da habitação. No caso das moradias, o acesso é feito por plataformas elevatórias privativas. Este condomínio fechado vai permitir que 27 famílias vivam no Porto.

Destaca-se ainda, um edifício destinado ao condomínio, com salão de reuniões e festas, com instalações sanitárias, piscina, banho turco e balneários para ambos os sexos. Em termos de arranjos exteriores, o destaque vai para os jardins e uma gruta romântica e lago.