MBA Atlântico e MBA Executivo: programas únicos

Para ajudar os participantes de um MBA a obter competências de gestão para dar o almejado salto na carreira profissional, a Católica Porto Business School oferece o MBA Atlântico e o Novo MBA Executivo. No que diz respeito ao primeiro, é um programa único e diferente de qualquer outra oferta existente no mercado. "É um MBA full-time que se divide entre Porto, Luanda e Rio de Janeiro, com um trimestre residencial em cada um dos países deste triângulo atlântico. A missão do MBA Atlântico é formar gestores e quadros vocacionados para a internacionalização através do espaço da língua portuguesa", explica Ana Côrte-Real, associate dean da Católica Porto Business School.

A internacionalização é um pilar deste MBA e o facto de a turma ser constituída por alunos destas geografias e de Cabo-Verde, Moçambique e Guiné cria uma rede de diplomacia económica lusófona que abre novas oportunidades a quem o frequenta. A construção de uma rede de cooperação junto das empresas, aproveitando sinergias conjuntas, potencia o desenvolvimento de conhecimentos adquiridos.

Ana Côrte-Real informa também que o programa vive com a contribuição de parceiros empresariais, de apoiantes de disciplinas como "a PLMJ e a KPMJ, e de parceiros institucionais que reforçam a comunicação do programa nos diferentes países". É o caso da AICEP Portugal Global, Associação Comercial do Porto, Câmara de Comércio, entre vários outros.

Para o MBA Atlântico, a faculdade procura jovens com reduzida experiência profissional (mínimo de três anos) e em início de carreira, pois terão de suspender a atividade profissional durante a realização do programa e estar disponíveis para residir nos três países. "A experimentação profissional do que aprendem em sala de aula é conseguida através do envolvimento dos parceiros empresariais em várias atividades e iniciativas, destacando-se o ‘field project’", sublinha e prossegue: "Pretendemos formar gestores completos, que poderão ser os líderes do futuro, com uma visão abrangente dos negócios. E têm de ser capazes de compreender as dinâmicas económicas, sociais, políticas, culturais, artísticas e científicas e as suas implicações para as opções e estratégias empresariais, proporcionando-lhes todas as condições para desenvolver as competências necessárias ao exercício da atividade de gestão num mercado global e em constante mudança."

Está agora a decorrer a 8ª Edição do MBA Atlântico, que começou em janeiro, no Porto. O segundo trimestre, com início em maio, decorrerá em Luanda e segue-se o último trimestre no Rio de Janeiro. No final do programa, os alunos apresentam o Projeto – Plano de Negócios no Rio de Janeiro, onde também decorre a cerimónia de encerramento.

Já o novo MBA Executivo foi redesenhado, assentando numa nova proposta para racionalizar o papel das empresas, da gestão e dos gestores na economia. "Trata-se de um projeto de escola, que não se esgota no MBA enquanto programa de formação de executivos, mas que se propõe desenvolver na universidade uma plataforma inovadora de ‘investigação–aprendizagem–ensino’."

Nesse sentido, as principais alterações no MBA Executivo são as seguintes: criação de um Clube de Empresas; avaliação 360 graus de cada participante, no início e no final, do MBA; nova estrutura curricular assente em três blocos – Starting a Business, Nurture and Grow e Master and Sustain; novo formato de funcionamento; semanas internacionais; criação de uma equipa tutorial de oito professores; manutenção do reforço das soft skills.





Resumidamente, Ana Côrte-Real sistematiza uma breve descrição de cada alteração acima apresentada.