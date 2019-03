Preparar profissionais para papéis de liderança

Vivemos num ambiente empresarial cada vez mais competitivo e global, no qual diariamente as empresas necessitam de se adaptar constantemente a uma realidade em permanente mudança, em que a evolução tecnológica, frequentemente disruptiva nos processos e modelos de negócio, é um elemento constante na envolvente em que as empresas atuam. Neste contexto, a liderança das organizações empresariais é um desafio de enorme exigência e complexidade e no qual o risco e a incerteza são elementos sempre presentes.

Assim, é cada vez mais determinante assegurar que quando se está no processo de se ascender a posições de liderança sénior nas organizações, se disponha dos conhecimentos e competências que potenciem essa mesma ascensão e contribuam para o sucesso das suas organizações. O Executive MBA (EMBA) do INDEG-ISCTE tem a ambição de representar para profissionais já seniores uma jornada de aquisição de conhecimentos e competências que os preparem para a assunção de papéis de liderança que potenciem a criação de valor, o desenvolvimento dos seus colaboradores e a sustentabilidade a longo prazo da sua organização.

Este programa foi desenhado, importa sublinhá-lo, para executivos já com uma relevante experiência profissional. Destaque-se a relevante senioridade do perfil dos participantes, assente numa média de idade de 39 anos, cerca de 15 anos de experiência profissional e com a maioria dos alunos já desempenhando funções de liderança de equipas, departamentos e áreas de negócio. Acresce ainda que se assegura, anualmente, a existência de uma significativa diversidade dos participantes, nomeadamente em termos da sua formação académica, percurso profissional e indústrias onde presentemente trabalham. O objetivo é o de se potenciar a partilha de experiências profissionalmente enriquecedoras e que tem constituído um ativo diferenciador na experiência de frequentar o EMBA do INDEG-ISCTE.

A importância do Business Challenge

A eficiência das organizações é acentuada quando há um ambiente em que se valorize o trabalho de equipa e a cooperação interdepartamental. Ao longo do EMBA, o trabalho em equipa é um elemento fundamental no trabalho a desenvolver na generalidade das unidades curriculares, potenciando a capacidade de colaboração e a partilha entre os alunos. No mesmo sentido, as organizações evoluem e melhoram quando há uma capacidade de integração de conhecimentos e valência num objetivo global comum e por isso é importante a existência no EMBA de unidades curriculares, como o Business Challenge, capazes de promoverem a integração de diferentes áreas funcionais num projeto global de desenvolvimento empresarial.

A gestão empresarial no século XXI exige protagonistas preparados, em termos de conhecimentos, competências e sobretudo de uma capacidade de permanente reflexão e aprendizagem, para lidar com um ambiente empresarial que evolui a grande velocidade. Programas, como o EMBA do INDEG-ISCTE, que promovem a capacidade acrescida de se lidar com a mudança e de se aprender continuamente, são certamente um acelerador para carreiras profissionais, ao mais alto nível, de sucesso.







O que diferencia o EMBA do INDEG-ISCTE de outros programas congéneres