Inovação impulsiona crescimento da Amorim Cork

Com 153 anos de existência, a Corticeira Amorim é atualmente o maior grupo de transformação de cortiça do mundo, com 1.021 milhões em vendas em mais de 100 países, e uma rede de dezenas de subsidiárias em seis continentes. Com um orçamento anual de vários milhões de euros dedicados à investigação e desenvolvimento, a Corticeira Amorim tem vindo a inovar no contexto desta indústria multisecular, tendo desenvolvido um vasto portefólio de produtos 100% sustentáveis, que são usados pelas melhores empresas em setores como vinho e bebidas espirituosas, aeroespacial, automóvel, construção, desporto, decoração e moda.





Quando no virar do século surgiram no mercado os vedantes artificiais, que ameaçavam diretamente o mercado das rolhas de cortiça, a Amorim Cork respondeu a esta mudança acelerando a aposta na inovação e na tecnologia. "Nunca esteve em causa que os melhores vinhos do mundo iriam continuar a ter uma rolha de cortiça", afirma Carlos de Jesus, Diretor de Comunicação da Amorim Cork. "Mas essa mudança no mercado tornou clara a necessidade de evolução da Amorim Cork. E a nossa resposta foi apostar em "envolver" esse "polímero da natureza" – como lhe chamou a NASA – em tecnologia e inovação", explica o responsável.

Aposta na inovação foi chave para crescimento

Uma aposta difícil e exigente, mas claramente vencedora. Em 14 anos a Corticeira Amorim mais que duplicou de dimensão, internacionalizou-se e diversificou-se criando materiais e produtos baseados na cortiça. "Atingimos um nível tecnológico que vai de um controlo de qualidade minucioso que chega ao meio nanograma, até à produção industrial eficiente de milhares de milhões de unidades. E entre os dois construímos uma ponte sólida e robusta de conhecimento, experiência e tecnologia" afirma Carlos de Jesus. Esta estratégia está na base de uma história excecional, não só de liderança nacional num mercado, mas sobretudo de desenvolvimento sustentável.



"A indústria da cortiça é uma das grandes histórias de sustentabilidade no mundo. Conseguimos demonstrar que é possível o desenvolvimento sustentável, conciliando questões económicas, sociais e ambientais na exploração e viabilização do ecossistema natural que é o montado de sobro", sublinha o Diretor. Neste contexto, a Amorim Cork tem uma clara ambição de continuar a crescer com uma estratégia fortemente apoiada na tecnologia e na inovação.



"Atualmente, esse crescimento é impensável sem uma forte componente tecnológica em todos os aspetos do negócio: na fábrica, nas operações, no marketing, na área florestal. Temos de ser servidos por tecnologia à medida das nossas ambições de negócio", explica Carlos de Jesus. " A Amorim Cork é um negócio global, de grande complexidade, que exporta mais de 95% da sua produção para mais de 100 países. É uma empresa onde o sol nunca se põe, onde 24 horas sobre 24 há sempre gente a trabalhar, operações a decorrer, escritórios a funcionar. A tecnologia é fundamental, não só para termos o melhor produto, mas para gerir um negócio com estas características", conclui.

Parcerias são fundamentais para desenvolvimento

Se o desenvolvimento científico, técnico e tecnológico são vitais para a Amorim Cork, as parcerias com entidades externas são cruciais para ter sucesso nesta estratégia. "Dada a especificidade e complexidade do negócio, é impossível termos todo o melhor conhecimento internamente. As parcerias e a colaboração com universidades, laboratórios, empresas e associações, são a força motora da inovação na Amorim Cork", assume o responsável. Da mesma forma, as parcerias são fundamentais para o sucesso da Amorim Cork nos domínios da aplicação da inovação, nas operações e no desenvolvimento e suporte ao negócio.



"Estamos a falar de aplicações tecnológicas que vão das comunicações à segurança, e à gestão de stocks. Em 2022 produzimos seis mil milhões de rolhas para vender em dezenas de países. Temos um negócio global com uma logística muito complexa", refere o responsável. "Este negócio requer parcerias confiáveis, como a que temos com a MEO Empresas, capaz de nos dar serviços e tecnologia fiável e escalável para gerir e desenvolver o negócio", afirma Carlos de Jesus.



A Amorim Cork distingue-se também por perceber o valor da tecnologia e o impacto que esta tem no dia-a-dia da empresa e na capacidade de alcançar objetivos estratégicos de negócio. "Queremos continuar a crescer, a inovar e a usar tecnologia de forma cada vez mais sofisticada, acompanhando o mercado. Quando olhamos para tudo o que ainda falta fazer no mundo da cortiça: desde o fabrico de rolhas até à gestão do montado, passando pelo aeroespacial e novos materiais, é importante saber que contamos com um parceiro como a MEO Empresas", afirma Carlos De Jesus. E não se trata apenas da fiabilidade e escalabilidade dos serviços e soluções.



"Existe uma parceria de confiança, fruto de vários anos de trabalho em conjunto em áreas como o suporte ao negócio e às aplicações, cibersegurança, comunicações e data center. A MEO Empresas tem um bom conhecimento das nossas necessidades e capacidade para aportar valor ao nosso negócio. É uma parceria que tem tudo para crescer", conclui.