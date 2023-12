Município de Lagoa aposta na qualidade ambiental

Em Lagoa, município algarvio com cerca de 25 mil habitantes, conhecido pelos seus valores naturais (por exemplo, a famosa gruta de Benagil), a tecnologia e a inovação são ferramentas estratégicas para a construção de um futuro sustentável. Para Luis Encarnação, Presidente do executivo municipal, "estes são instrumentos essenciais para melhorar a eficiência administrativa, aumentar a transparência, fornecer serviços públicos de qualidade e criar um ambiente urbano mais sustentável e habitável".





Nos últimos anos, o município de Lagoa assumiu uma estratégia de desenvolvimento que prioriza a melhoria da qualidade ambiental e da qualidade de vida, tanto para os residentes locais como para os visitantes. Segundo Luis Encarnação, "a nossa visão é criar um ambiente urbano sustentável e atrativo, com base em três pilares fundamentais: sustentabilidade ambiental, desenvolvimento económico sustentável e qualidade de vida e bem-estar".

Lagoa cidade inteligente

Uma parte fundamental desta estratégia municipal é o desenvolvimento do conceito de "Smart City" em Lagoa. Para o presidente da autarquia, "a utilização da tecnologia e da inovação, e o desenvolvimento de uma cidade inteligente, são fundamentais na abordagem dos desafios que as complexidades das áreas urbanas enfrentam na criação de ambientes urbanos mais eficientes, sustentáveis e habitáveis".



Para Luis Encarnação, "esta estratégia de desenvolvimento está a tornar Lagoa num exemplo a seguir por outras cidades em busca de um futuro mais brilhante e sustentável". Refira-se que, muito recentemente, o Município de Lagoa foi um dos seis municípios premiados na 1ª edição dos Prémios Portugal Smart Cities, que distinguiu a plataforma de gestão da Smart City Lagoa, em que se inclui o sistema de monitorização ambiental, na categoria "Reabilitação Urbana Sustentável e Inteligente".

Parcerias são fundamentais

Para garantir o sucesso desta estratégia de desenvolvimento de uma cidade inteligente, e segundo o autarca, "estabelecemos parcerias com várias empresas e instituições, incluindo a MEO Empresas, com a qual desenvolvemos um sistema de monitorização ambiental avançado para manter o controlo da qualidade ambiental no concelho de Lagoa".



A decisão de implementação de um sistema de monitorização ambiental, "surgiu da necessidade de acompanhar a qualidade ambiental nas operações e áreas urbanas do município de Lagoa, e tornou-se uma prioridade, dada a crescente preocupação dos nossos cidadãos com a sustentabilidade e o bem-estar", refere Luis Encarnação.

Opção pela melhor proposta

Após uma cuidadosa avaliação das opções disponíveis no mercado, a autarquia decidiu pela parceria com a MEO Empresas "devido à sua proposta acessível e à sua sólida reputação como provedora de serviços de alta qualidade e inovação. A proposta destacou-se por ser altamente competitiva em termos de custo e eficácia, com um equilíbrio ideal entre funcionalidade, facilidade de implementação e acessibilidade" refere o autarca.

Implementação bem-sucedida

O projeto de implementação do sistema de monitorização ambiental, em parceria com a MEO Empresas, "tem sido uma jornada bem-sucedida para aprimorar a qualidade ambiental no nosso concelho", avalia o autarca. Na perspetiva do município, a instalação de dez equipamentos de monitorização ambiental ocorreu sem problemas significativos.



Um fator importante que facilitou a instalação foi o uso de painéis solares para alimentação dos equipamentos, o que tornou a escolha dos locais de instalação, flexível e sustentável. Este sistema de energia autossuficiente demonstrou ser não só eficaz, como ecologicamente correto.





Além disso, na avaliação dos serviços do município, a manutenção dos equipamentos tem sido eficiente e descomplicada. Em resultado disso, mais de 90% do tempo, todos os dez equipamentos estão em pleno funcionamento, fornecendo dados valiosos. No estado atual do projeto, o centro de operações "Smart City Lagoa" recebe os dados da monitorização ambiental regular e em tempo real através de uma rede de comunicações IoT, uma API e de uma plataforma WEB.



Os dados fornecidos pelos sensores integrados nos equipamentos são usados para monitorizar a qualidade do ar, níveis de ruído e partículas suspensas. "Essas informações são fundamentais para a tomada de decisões informadas, permitindo ao município responder rapidamente a eventos ambientais, como poluição e alterações climáticas", assinala o autarca.

Benefícios de curto e longo prazo

Na perspetiva de Lagoa, a implementação de sistemas de sensores ambientais não só traz benefícios imediatos - como a melhoria da qualidade ambiental e a capacidade de resposta a emergências - mas também trará benefícios a longo prazo, incluindo maior sustentabilidade ambiental, melhoria da qualidade de vida, redução de custos operacionais, e o fomento da inovação e do crescimento económico.



Para Luis Encarnação, a monitorização ambiental é "parte integrante da nossa estratégia de transformação em uma cidade mais inteligente e sustentável". Para o autarca, "este projeto representa um passo significativo em direção a um ambiente urbano mais limpo e saudável.



O município de Lagoa e o seu executivo estão comprometidos em continuar a promover a qualidade ambiental e o bem-estar dos seus cidadãos por meio da inovação e da tecnologia", conclui.?