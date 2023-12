Segurança privada melhora gestão com “Internet of Things”

Em Portugal, apenas 5% das casas estão equipadas com sistemas de alarme, uma percentagem significativamente baixa se compararmos com os 15% a 20% observados noutros países europeus, e nos Estados Unidos. Esta disparidade aponta para a existência de um considerável potencial de crescimento do negócio da segurança privada no nosso país, nomeadamente com recurso a soluções em que as comunicações e as tecnologias de informação desempenham já um papel crucial.



Um dos lideres deste mercado em Portugal é a Prosegur, uma empresa multinacional presente em 17 países e que está em Portugal há 40 anos, contando com sete mil colaboradores e 19 delegações em todo o país. Através da sua divisão Prosegur Alarms, esta empresa oferece soluções de segurança integradas, cada vez mais apoiadas em tecnologia avançada.





Segundo Carlos Vaqueirinho, diretor-geral da empresa em Portugal, "tentamos sempre acompanhar as últimas tendências e investimos em tecnologia, como por exemplo em novos equipamentos e em aplicações móveis, no sentido de melhorar as condições de atendimento ao cliente e de ter uma maior rapidez e capacidade de resposta nas nossas soluções."



Tecnologia é fundamental para segurança privada

Internet of Things para gerir sistemas de segurança

Plataforma dá ganhos de eficiência e reduz custos

Segurança cada vez mais inteligente

De facto, as tecnologias de informação e comunicação são já essenciais para otimizar a eficácia, eficiência e segurança das operações, e são ferramentas fundamentais para enfrentar os desafios deste setor. Neste contexto, as soluções avançadas de comunicações com recurso a tecnologia IoT (Internet of Things) assumem um papel cada vez mais importante nas soluções integradas que a Prosegur Alarms apresenta no mercado."Para fornecer aos nossos clientes soluções de segurança, podemos instalar, nos locais a proteger, hubs que têm conectividade 4G e que comunicam com a nossa cloud IoT" explica Carlos Vaqueirinho. "Desta forma, conseguimos monitorizar o estado e performance dos sensores instalados, bem como quando existem eventos/sinais de alarme" afirma o responsável.Nestas situações, "a Central de Segurança da Prosegur, que funciona 24 horas, consegue responder em menos de 20 segundos, associando a nossa experiência de mais de 40 anos de prestação de serviço à rapidez que a tecnologia nos proporciona", conclui.Para providenciar estas soluções, a Prosegur Alarms necessitava, segundo Carlos Vaqueirinho, "de uma solução de conectividade de ampla cobertura nacional, que nos permitisse, de uma forma ágil e integrada, fazer a gestão dos nossos sistemas. A solução IoT Connect da MEO Empresas foi a solução", afirma. Através desta plataforma, a Prosegur Alarms passou a assegurar, de forma centralizada e rigorosa, a monitorização de mais de 100.000 alarmes ativos a nível nacional.Estes sistemas, que podem ter funções de deteção, intrusão, videovigilância, localização ou teleassistência, estão equipados com cartões SIM. Através do serviço IoT Connect, a gestão dos sistemas é feita através de um único portal selfcare, simples e intuitivo."Esse portal permite-nos efetuar diferentes ações, como alterar o estado dos cartões SIM (ativo/suspenso) e obter a geo-localização dos mesmos, consultar as comunicações efetuadas, fazer o despiste de anomalias de conectividade e monitorizar alertas que atuam automaticamente sobre os cartões quando for necessário" enumera o responsável.Além disso, "a app disponibilizada com o sistema permite que os colaboradores, no terreno, verifiquem e configurem os cartões SIM, de acordo com o seu perfil, e a partir de qualquer lugar, tudo com total autonomia, simplicidade e segurança" afirma Carlos Vaqueirinho.Para o responsável, "graças à plataforma IoT Connect foi-nos possível reduzir custos, tornar a nossa operação mais eficiente, ganhar mais controlo e agilidade, uma maior cobertura e mais robustez, tudo aspetos que facilitam muito as nossas operações, enquanto cumprimos com o nosso objetivo de garantir a segurança dos nossos clientes".Esta linha de investimento em tecnologia vai continuar a ser seguida pelo Grupo Prosegur e pela Prosegur Alarms. Segundo o diretor-geral, "apostamos na tecnologia de última geração e disponibilizamos equipamentos de segurança personalizados para satisfazer as necessidades individuais de cada cliente".Por exemplo, "a Prosegur propõe já uma solução completa de proteção 360º, que abrange a segurança física em residências, segurança pessoal e segurança digital", refere.Um exemplo recente de integração de novas funcionalidades nos sistemas de segurança são a introdução de câmaras com reconhecimento inteligente e sistemas de alarme compatíveis com animais de estimação, com tecnologia "PetReady".Acresce que, segundo Carlos Vaqueirinho, "os nossos sistemas de alarme de alta tecnologia estão ligados à Central de Segurança 24 horas por dia, com ligação às autoridades policiais, e oferecemos também serviços adicionais, como o envio de vigilantes e gestão do sistema de alarme através do telemóvel", conclui.