A importância da formação avançada

Nas últimas duas décadas, o mundo universitário tem sofrido inúmeras mudanças e convulsões. Se há menos de vinte anos eram poucos os alunos que, uma vez terminada a licenciatura, se aventuravam num mestrado ou pós-graduação, hoje essa é uma realidade para muitos. Por um lado, depois de Bolonha ter encurtado as licenciaturas de cinco para três anos, a procura de mestrados disparou. Por outro, há também uma apetência cada vez maior por parte de profissionais em procurar pós-graduações capazes de os diferenciar e lhes dar conhecimentos especializados na sua área ou mesmo capacitar para um novo rumo para a sua carreira.

A formação ao longo da vida é hoje uma realidade, procurada não só por alunos como por empresas, que desejam potenciar cada vez mais os seus quadros. É com isso em mente que as universidades têm feito igualmente uma aposta cada vez maior nos seus cursos pós-graduados, sejam eles mestrados ou pós-graduações.

"Os mestrados dirigem-se fundamentalmente a recém-licenciados. Já as pós-graduações são dirigidas a um público com experiência profissional, em diferentes fases na sua carreira e procurando formação generalista ou específica em determinados setores", explica Gonçalo Faria, associate dean for Executive Education da Católica Porto Business School. Os cursos distinguem-se assim pela sua frequência: se nos mestrados a média de idades é jovem, com os estudantes a prosseguirem os seus estudos imediatamente após a conclusão da licenciatura, nas pós-graduações encontram-se alunos mais seniores, com experiência profissional. Helena Alves, vice-reitora da Universidade da Beira Interior, resume: "As pós-graduações são mais profissionalizantes e não conferem grau. No início de carreira faz mais sentido obter aprovação num mestrado, por conferir grau. Mais tarde, a pós-graduação, sendo mais específica e profissionalizante, ajuda determinados profissionais a melhorar o seu desempenho e das suas organizações."

Alunos estrangeiros procuram Portugal

Não é apenas para o público português que estes estudos avançados se dirigem. A mobilidade é hoje um fator preponderante na vida das pessoas e as universidades portuguesas são, de ano para ano, cada vez mais procuradas por alunos estrangeiros, que valorizam não só a alta qualidade do ensino, como a vivência no nosso país. Esta mistura de nacionalidades permite aos alunos uma experiência quase internacional em solo português, partilhando saberes e criando bases para networking e futuras parcerias.

"O internacional, para nós, é o farol mais importante da nossa atividade no momento. Não é o que mais receitas e alunos nos traz, mas é a nossa maior aposta. Queremos fechar 2024 com 50% de negócio internacional." Quem o diz é José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE Executive Education, que tem na China, Índia, Médio Oriente, Brasil e EUA as suas principais geografias fora de Portugal.

Desengane-se quem acredite que é só em Lisboa ou Porto que se pode encontrar esta comunidade de alunos pós-graduados internacional. Como salienta Madalena Duarte, subdiretora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, "a procura tem-se mantido constante por parte de estudantes internacionais". Os programas de mestrado da FEUC "contam com alunos de vários países, proporcionando um ambiente multicultural que contribui para a formação de excelência que se proporciona".

E não são apenas os estudantes internacionais que vêm estudar para Portugal. O contrário também acontece. As faculdades têm feito, nos últimos anos, um grande investimento em parcerias com outras escolas internacionais, pelo que são muitos os estudantes portugueses a completarem a sua formação no estrangeiro. Aliás, é até possível ter um duplo grau: num ano faz-se um mestrado numa universidade portuguesa, no outro numa universidade parceira internacional. São exemplo disso o curso integrado Coimbra-Bordéus, promovido pela FEUC e os Double Degrees promovidos pela CPBS em articulação com as universidades e escolas de negócios inglesas de Lancaster e Aston, bem como com a francesa Neoma e a húngara Corvínus.

Mais aptos para um mercado competitivo e profissionalizado

Tudo isto proporciona aos estudantes uma formação capaz de lhes dar uma enorme vantagem num mercado laboral cada vez mais competitivo e profissionalizado: "Os mestrados e pós-graduações permitem adquirir novos conhecimentos que, no fundo, se tornam um complemento à licenciatura, tornando-se uma mais-valia para o currículo e ótimo complemento quando combinado com a experiência profissional. Hoje é importante que os profissionais estejam a par das novas tendências de mercado e desafios que são impostos pela competitividade de um mercado de trabalho cada vez mais global", salienta Mário Rocha, senior manager na Hays.





"As vantagens da realização de um mestrado ou pós-graduação, no contexto do mercado de trabalho, são inúmeras" concorda João Verdelho, responsável pela área de Strategy & Talent Management, da EDP. "Vivemos tempos de grande aceleração e complexidade que cada vez mais requerem pessoas preparadas e capazes de antecipar e dar resposta a questões desafiantes. Nesse sentido, penso que o mercado de trabalho, em Portugal e no resto do mundo, continua a valorizar este tipo de formação", acrescenta.