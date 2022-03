Alunos do ISEG prontos para agarrar o futuro

Ao longo dos seus 111 anos de existência, o ISEG tem vindo a desbravar caminho no ensino da economia e gestão em Portugal, preparando os jovens para o mercado de trabalho. Mas não só! Com uma oferta muito completa ao nível de licenciaturas, mas também de mestrados e pós-graduações, o Instituto alberga um universo de 4.500 alunos, 20% dos quais estrangeiros, "num total de 74 nacionalidades diferentes de todo o planeta", adianta José Veríssimo. O vice-presidente e professor do ISEG explica que "os mestrados são títulos conducentes a grau, diferentes das pós-graduações, mais dirigidas a pessoas que procuram aprofundar uma dada área do conhecimento".





O ISEG conta atualmente 23 mestrados no total, ligados a economia e gestão, sendo que, destes, "20 são mestrados, do próprio ISEG, e os restantes oferecidos em colaboração com outras escolas". Assim sendo, José Veríssimo fala, por exemplo, do Mestrado em Ciências Militares e Aeronáuticas, na especialidade de Administração Aeronáutica, em conjunto com a Força Aérea, um outro com a Faculdade de Direito em Law and Management, em inglês, "e em que os módulos de gestão são feitos no ISEG e os outros na Faculdade de Direito", e ainda o mestrado de Design para a Sustentabilidade, em parceria com a Faculdade de Belas-Artes.



O vice-presidente do ISEG recorda, a propósito, que esta "prática de colaboração começa a ser normal não só com escolas da Universidade de Lisboa, mas também com universidades estrangeiras, com a ideia de duplos graus em que o aluno começa um mestrado no ISEG e termina em outra escola". Conforme faz questão de sublinhar, acaba por ser "mais do que um Erasmus porque o aluno fica com um grau assegurado pelas duas escolas que frequentar".





Ainda no âmbito dos mestrados, a área financeira, que é tradicional nesta escola, "tem uma oferta muito boa, por exemplo, com o mestrado em Finanças, que está no ranking do Financial Times pelo segundo ano consecutivo". Também importante na formação, considera José Veríssimo, são as áreas quantitativa e das ciências sociais: "Ajuda a criar alunos completos e diversificados."





Pós-graduações atingem outro universo

Já no caso da formação executiva disponibilizadas pelo ISEG, destaque para o Strategic Leadership Program, dirigido aos quadros de topo nas organizações, em parceria com a Columbia Business School, em Nova Iorque".

Conforme explica o professor do ISEG, trata-se de uma oferta que "começa em Lisboa, continua em Nova Iorque e termina novamente em Lisboa, no âmbito de um programa focado na liderança, grandes desafios e os riscos e disrupções tão presentes na atualidade. O início está previsto para setembro.





O ISEG conta ainda uma quantidade significativa de pós-graduações, desde a área da gestão tradicional, finanças, tecnologia, marketing, recursos humanos, sustentabilidade, além de outras mais setoriais, "aplicada à área farmacêutica, ou outra para instituições de saúde, avaliação imobiliária e duas focadas no setor alimentar".





As mudanças que o COVID impôs

A recente pandemia veio trazer ao ensino novas formas de se posicionar e também o ISEG não ficou alheio a esta realidade. Nesse sentido, têm sido testadas novas realidades no âmbito do blended learning em que "uma parte é feita à distância com acompanhamento, mas com alguns momentos em que os alunos se encontram na sala em formato presencial".





José Veríssimo acredita que esta "foi uma alteração que a pandemia impôs e que veio para ficar", pelo que "a sala deixou de estar circunscrita às quatro paredes tradicionais". Uma mais-valia que se revela também no âmbito dos oradores convidados que, muitas das vezes, "entram na sala por via da tecnologia, facilitando todo o processo".





ISEG comemora 111 anos

Oficialmente fundado em 1911, a história do ISEG remonta à Aula do Comércio, criada em 1759, por ordem do Marquês de Pombal, para proporcionar um curso de nível secundário com o intuito de formar pessoal para tarefas de natureza técnica nas atividades comerciais.





Ao longo dos anos, a instituição passou por diferentes momentos da economia nacional e mundial. Em 1844 a Aula do Comércio foi transformada na Escola do Comércio e mais tarde, em 1930 passou a chamar-se Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, ou ISCEF, antes de adotar a atual designação.





Muita da alma do atual ISEG está ainda nestes primeiros tempos de finanças e economia, mas, hoje em dia, a instituição vive novas realidades adaptadas às exigências e desafios de um aluno mais móvel e muito mais exigente.