Blended learning já é uma certeza

A pandemia de covid-19 que assolou o mundo trouxe consigo uma tendência que, com o passar do tempo, vai ganhando raízes e se tornando cada vez mais uma certeza. Falamos do ensino superior em modo remoto, seja a distância (EaD), cursos online ou, com larga adesão entre as instituições de ensino em Portugal, o conceito de blended learning, por via do qual se mistura o online com o presencial numa simbiose perfeita.

Embora os cursos de mestrado e pós-graduação em Portugal continuem a contar com uma forte componente presencial, a verdade é que as novas plataformas tecnológicas têm permitido avançar por caminhos que, até há bem pouco tempo, seriam verdadeiramente inimagináveis.

Em Portugal, existe já uma faculdade online privada e aprovada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas as instituições ditas "mais tradicionais" não perderam o comboio e embarcaram também nesta viagem, criando ofertas e adaptando outras à nova realidade e exigências do mercado.

Os estudantes são, hoje em dia, muito mais móveis e com acesso a um sem-número de suportes e plataformas, que lhes permitem estar permanentemente ligados e presentes, mesmo que a vários quilómetros de distância. No entanto, e apesar desta nova dimensão, a verdade é que a presença física continua a reunir consenso entre quem ensina e quem aprende e dificilmente será totalmente colocada de lado.

Marta Pimentel, executive education director na Nova School of Business and Economics, explica que, na sua instituição, existe "uma vasta oferta online e blended", mas estas formações "têm hoje um peso diferente no portefólio". A verdade é que "o online atingiu o pico de procura durante o confinamento, mas cedo se percebeu que os participantes sentiam falta do contacto pessoal e que é difícil substituir a aprendizagem presencial". Agora, com cada vez menos restrições e com a situação pandémica mais controlada, a Nova SBE retomou muitas destas aulas no campus. Durante este período, aquela instituição de ensino percebeu também que o formato blended – uma mistura de aulas virtuais e presenciais – "veio para ficar, pois conserva este elemento mais pessoal e a flexibilidade do online, que tem muitas vantagens para alguns momentos da jornada de aquisição de conhecimento". Assim sendo, Marta Pimentel adianta que "um bom mix oferece uma proposta de valor acrescentado". "E é este o modelo que adotamos nas nossas pós-graduações e mestrados executivos".

Sobre estes últimos, além de as aulas serem em formato blended, também acontecem em regime part-time em horário pós-laboral, ou seja, "globalmente têm um formato completamente flexível e adaptável à realidade profissional dos estudantes".