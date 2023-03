Da Covilhã para o mundo

Num mundo cada vez mais competitivo e especializado, a procura de formação superior tem vindo a aumentar. Não é por acaso que, com mais de quatro dezenas de mestrados em diversas áreas, a Universidade da Beira Interior (UBI) vê os seus cursos esgotados ano após ano. A oferta, que abrange as áreas de ciências, engenharia e tecnologia, não deixando de parte as artes, letras, ciências sociais e humanas e ciências da saúde, visa garantir uma formação de excelência, que responda à cada vez mais alta exigência do mercado laboral.

"Todos os nossos cursos permitem obter uma especialização em áreas altamente valorizadas pelo mercado de trabalho atual", garante Helena Alves, vice-reitora para o Ensino, Assuntos Académicos e Empregabilidade. "Além da qualidade de ensino, investigação e condições favoráveis ao estudo, temos parcerias com entidades de enorme relevo. A título de exemplo, promovemos em parceria com o IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, o mestrado em Branding e Design de Moda e, com a Federação Portuguesa de Futebol, a pós-graduação em Treino no Futsal".

Aliás, se este ano letivo esta é a única pós-graduação a decorrer na UBI, no próximo a universidade irá abrir mais três – Hidrologia e Climatologia, Master in Business Administration e Técnico Superior de Segurança no Trabalho. É que a procura de cursos pós-graduados tem vindo a crescer, tal como a de mestrados: este ano há 832 inscritos em cursos de mestrado (o maior número dos últimos três anos) e, no próximo ano letivo, a UBI prevê abrir 1.000 vagas. Vagas essas que se destinam não só a recém-licenciados, mas também a profissionais experientes: "A nossa oferta está estruturada de forma a preparar os alunos com conhecimentos científicos aprofundados e especializados, permitindo a sua adequação a alunos de continuidade e a pessoas no ativo." Para possibilitar a conciliação entre a vida profissional e a académica, as aulas dos mestrados decorrem à sexta e ao sábado e as pós-graduações são em horário pós-laboral.

Corpo docente de excelência

A justificar o sucesso dos cursos, a vice-reitora assinala a qualidade do corpo docente: "Temos professores que colaboram com a Federação Portuguesa de Futebol e Comité Olímpico Português, que presidem a entidades como a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional ou a Sociedade Portuguesa para a Educação em Engenharia e que integram comissões governamentais em questões como a avaliação dos incêndios florestais ou a decisão do local do novo aeroporto de Lisboa."

Com ensino presencial, a universidade tem vindo a apostar em diversas parcerias internacionais entre as quais se destacada a UNITA – Universitas Montium, um projeto do qual é uma das fundadoras e que se destina a desenhar o futuro do ensino superior na União Europeia, através do trabalho em cooperação entre seis universidades de cinco países, que reúnem entre si 160 mil estudantes e 13 mil docentes e colaboradores. Por tudo isto, Helena Alves acredita que há muitos e bons motivos para se escolher esta universidade: "A UBI oferece aos seus alunos condições científicas e um contexto social de elevada qualidade, dando-lhes a possibilidade de estudar num ambiente académico acolhedor, numa instituição de referência, a nível nacional e internacional, no ensino e investigação. Os nossos estudantes podem estudar numa cidade de grande segurança e qualidade de vida, com custo de vida acessível, situada numa região central do país."