FEUC: ensino pós-graduado em ritmo crescente

Nos últimos anos, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) tem registado "um crescimento significativo do ensino pós-graduado". Conforme nos explicou Álvaro Garrido, diretor da FEUC, os mestrados, doutoramentos e cursos não conferentes de grau "significam cerca de 40% do total dos nossos estudantes". A instituição de ensino assegura uma "variedade de cursos" bastante alargada, mas Álvaro Garrido destaca ainda "a sua natureza multidisciplinar e as dinâmicas de internacionalização" que têm vindo a ser consolidadas.

Neste campo, sobressai "a dinâmica do ensino graduado na área da gestão de empresas e nas ciências sociais, em que se salienta o MBA Executivos e uma pós-graduação em Marketing Digital, cuja primeira edição abre em 2022".

Álvaro Garrido acredita que a FEUC oferece "qualidade de ensino, organização pedagógica e sinergias fortes entre o ensino e a investigação científica" que os docentes fazem no âmbito do CeBER (Centre for Business and Economics Research) e do CES (Centro de Estudos Sociais). Acresce ainda um ambiente interno assente em fortes dinâmicas de internacionalização e uma relação crescente com as empresas e instituições. Atualmente, a FEUC inclui "estudantes de 55 nacionalidades distintas, com destaque para os estudantes brasileiros", diz o seu diretor.

Contas feitas, no ano letivo de 2021/2022, e apesar das limitações associadas à pandemia, a FEUC teve "807 estudantes em mestrados e pós-graduações, 21% dos quais estrangeiros". Esta taxa de internacionalização "é muito significativa e reflete as dinâmicas de trabalho em rede da faculdade e uma organização cuidada, da FEUC e da UC em geral, nos programas de mobilidade", diz Álvaro Garrido.

Novidades a caminho

No ano letivo de 2022/23, Álvaro Garrido fala em "novidades importantes no MBA Executivos, cujo plano de estudos foi renovado tendo em vista a acreditação internacional do curso". Destaque ainda para "uma novíssima pós-graduação em Marketing Digital, que vem corresponder à procura de novos públicos e dar resposta à transição digital" que todos enfrentamos hoje em dia. Não menos relevante é a "colaboração com a FCTUC no mestrado em Cidades e Comunidades Sustentáveis".

A FEUC dispõe de uma rede de parceiros que atualmente conta com mais de 70 entidades, na sua maioria empresas da região centro, mas também entidades públicas e organizações do terceiro setor, domínio no qual a instituição tem uma ampla tradição de ensino e investigação. A formação graduada e pós-graduada ali feita "é muito valorizada pelos empregadores, a avaliar pelo balanço dos estágios profissionais que os estudantes realizam anualmente nessas entidades da rede de parceiros e, também, pelas reuniões regulares e iniciativas comuns que promovemos com ‘stakeholders’", diz este responsável.

As alterações dos últimos dois anos

A pandemia obrigou a repensar a forma de ensinar. Álvaro Garrido considera que esta realidade "trouxe ao ensino superior e aos métodos de ensino uma mudança significativa cujo sentido importa antecipar". No caso da FEUC, e além da pós-graduação em Marketing Digital, que foi criada "em plena pandemia", está a ser revista a oferta de cursos de pós-graduação de forma a "incluir gradualmente maneiras de ensino à distância, sobretudo para públicos profissionais cuja procura já assume essa expectativa", considera ainda.