Formação holística de executivos

Desenvolver profissionais para uma sociedade global, sustentável e ética e avançar o conhecimento em gestão e economia, através de inovação com impacto, ligações à prática e adoção de uma mentalidade global. É esta a missão da Católica Porto Business School (CPBS), bem patente nos seus programas de mestrados, pós-graduações e formações executivas. "Temos uma conceção da formação como uma experiência de aprendizagem e de vida, numa visão holística e 360° da pessoa, trabalhando soft skills em paralelo às hard skills, com enfoque nas necessidades do mundo empresarial, e proporcionando o acesso a uma rede estruturada de networking", explica Gonçalo Faria, associate dean for Graduate Education, Executive Education & Engagement da CPBS. Ou seja: todas as competências do aluno são exploradas, num trabalho que vai muito além das capacidades exclusivamente curriculares.

Não deixa de ser, porém, a oferta curricular aquilo que as pessoas procuram ao escolher um programa de estudos. E, na CPBS, essa oferta é muito ampla. Nos mestrados, divide-se em dois grupos: "Um generalista, que inclui o mestrado em Business Economics e em Gestão. E um grupo com mestrados especializados: Auditoria e Fiscalidade, Finanças, Marketing e Gestão com três áreas distintas - Gestão de Serviços, Business Analytics e Controlo de Gestão", diz Gonçalo Faria.

Na formação executiva, a oferta divide-se em programas customizados e programas abertos, nacionais e internacionais. "Nas pós-graduações temos 18 programas que incluem Gestão na Saúde, Reabilitação e Gestão, Hospitality Management e Sustentabilidade e Regeneração. Temos também uma oferta modular, para que cada participante possa escolher o percurso e os temas mais adequados às suas necessidades." É assim possível obter uma pós-graduação através de um sistema de créditos, nomeadamente em Finanças e Controlo de Gestão, Finanças e Fiscalidade, Fiscalidade e Controlo de Gestão, Gestão e Marketing.

As novidades

Novos programas na área da ética e sustentabilidade e na área da banca para pequenas e medias empresas são as grandes novidades para o próximo ano letivo, com novos programas generalistas e especializados a serem introduzidos na formação executiva. Já nos mestrados, todos os programas transitam para o próximo ano letivo. Para pôr tudo isto em marcha, a CPBS conta com um corpo docente de cerca de oito dezenas de professores a que se junta um conjunto de professores visitantes e especialistas empresariais, que dinamizam palestras, seminários e workshops.

Com os mestrados a dirigirem-se, sobretudo, a recém-licenciados em áreas de economia e gestão, e as pós-graduações a um público com experiência profissional, os programas da CPBS têm tido, segundo Gonçalo Faria, uma "recetividade muito positiva junto das empresas". No entanto, diz, é ainda pequeno o número de organizações e empresas a financiar ativamente a formação executiva dos seus colaboradores, tendência que a CPBS espera vir a contrariar através da "evolução da oferta de programas que pode surgir no futuro próximo, nomeadamente em formatos online, de duração mais curta e num modelo executive education as a service (formação por subscrição", considera.

Aliás, mantendo esse foco de responder às necessidades de empresas e alunos, a escola, que tem de base uma forte componente internacional, tem vindo a criar parcerias com outras escolas de negócios de vários países. Nos mestrados são várias as possibilidades para um Double Degree (obtenção de dois mestrados em dois anos, um na CPBS, outro na instituição parceira): com as inglesas Lancaster University Management School e Aston Business School, com a francesa Neoma Business School e com a húngara Corvínus University. No que respeita à formação executiva, são também várias as parcerias com universidades internacionais de topo, entre elas a ESADE Barcelona, a IAG-PUC Rio e a Colorado State University.





"Queremos desenvolver profissionais para uma sociedade sustentável e contribuir com avanços no conhecimento em gestão e economia, através do envolvimento com empresas, inovando e com uma visão global." Gonçalo Faria, associate dean for Graduate Education, Executive Education & Engagement da CPBS

A excelência é, de resto, no entender de Gonçalo Faria, o traço diferenciador da CPBS, sendo várias as vantagens que aponta em escolher esta escola: "Acesso à excelência científica dos programas curriculares, continuamente atualizados e reforçados; acesso a modelos inovadores de ensino, com elementos de contacto presencial e online; beneficiar de políticas que maximizam o engagement dos alunos com a comunidade CPBS, que incluem iniciativas dentro e fora do campus para potenciar o efetivo team-building entre os participantes dos nossos cursos; beneficiar da abordagem de escola marcada por uma forte relação com tecido empresarial; beneficiar de uma efetiva formação holística; beneficiar da crescente internacionalização da atividade da escola, seja através de parcerias com instituições externas, com estágios internacionais, professores convidados e novas iniciativas."

Com uma missão que passa por fazer avançar o conhecimento científico ao mesmo tempo que forma profissionais capazes de melhorar a sociedade onde se inserem, a CPBS tem os olhos postos no futuro: "Queremos desenvolver profissionais para uma sociedade sustentável e contribuir com avanços no conhecimento em gestão e economia, através do envolvimento com empresas, inovando e com uma visão global. Os nossos programas de formação executiva refletem esta missão e, por isso, entendemos que são um contributo para o desenvolvimento dos nossos alunos enquanto pessoas e, em consequência, para o desenvolvimento sustentável das organizações em que colaboram".