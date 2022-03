Fundação José Neves suporta bolsas universitárias

São 205 os portugueses aos quais a Fundação José Neves já pagou propinas através das bolsas ISA FJN. No total, o investimento realizado já vai em 1,6 milhões de euros, mas, até ao final deste ano, estão ainda disponíveis 3,4 milhões de euros para pagar estudos nos agora 330 cursos elegíveis em 40 instituições. Entre estas, contam-se universidades, institutos politécnicos e diversas escolas de formação prática e intensiva, às quais se juntam a Universidade Católica, a Católica Porto Business School, a Carnegie Mellon Portugal, a Lisbon Digital School e a EDIT.

Recorde-se que o programa ISA FJN da Fundação José Neves garante o pagamento integral da propina a todos os estudantes que procuram continuar ou retomar os seus estudos no âmbito do ensino superior. Conforme refere Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves, foi ultrapassada "a barreira dos 200 portugueses que já conseguiram uma bolsa reembolsável ISA FJN e os resultados alcançados são encorajadores". Sabe-se hoje em dia que "muitos dos alunos apoiados não conseguiriam estudar sem o apoio dos ISA FJN e os nossos dados sobre o impacto na sua vida profissional revelam o mais importante: a larga maioria dos candidatos que já terminaram a sua formação está empregada e há um efeito positivo, quer na empregabilidade quer na remuneração salarial".

Carlos Oliveira lembra ainda que o objetivo da Fundação "é democratizar o acesso à educação e preparar os portugueses para os empregos do futuro, retirando o peso do custo da propina na hora de decidir estudar".

O Fundo Europeu de Investimento apoia o programa e publicou recentemente o caso da bolseira Joanita Mateus, licenciada em Psicologia Educacional, que realizou um bootcamp de data analytics e, em novembro passado, conseguiu um novo emprego numa empresa deste setor. Sobre a ISA FJN, considera que "é melhor do que um apoio financeiro normal porque o pagamento só começa depois de encontrar um emprego. Agora estou a aprender muito e a ganhar experiência."

Esta é assim uma oportunidade para os jovens que pretendem candidatar-se a mestrados, pós-graduações, bootcamps e outros cursos intensivos, mas também para todos aqueles que querem aprender ao longo da vida e fazer upskill ou reskill das suas competências.

O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis, baseado no modelo de acordo de partilha de rendimentos (Income Share Agreement), e tem como objetivo apoiar os portugueses no acesso aos cursos e formações que lhes permitam adquirir as competências para os empregos do futuro, através do pagamento integral da propina.

O programa foi pensado quer para os estudantes como para todos aqueles que já estão no mercado de trabalho, facilitando o acesso a cursos e formações em que existe uma grande necessidade de talento. No total, entre universidades, institutos politécnicos e escolas de formação prática e intensiva, são já 330 os cursos elegíveis e 40 as instituições parceiras do ISA FJN.

Onde encontrar o programa?

Os interessados em beneficiar deste apoio deverão submeter a sua candidatura aqui. O processo de candidatura é simples e se o curso desejado não estiver disponível, pode ser sugerida a sua inclusão através do website da FJN.