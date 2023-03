"Há cinco décadas a construir o futuro"

É uma das mais antigas faculdades portuguesas, mas nem por isso deixou de olhar o futuro. A sua pedra basilar? Uma formação multi e interdisciplinar. É esse rumo que orienta o caminho traçado nas últimas cinco décadas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), cujos programas de mestrado e pós-graduação vão para lá dos domínios da Economia, Gestão, Sociologia e Relações Internacionais. "Além dos quatro mestrados de perfil disciplinar e de continuidade nas áreas de formação-base, a FEUC oferece programas de mestrado especializados e pós-graduações", explica Madalena Duarte, subdiretora da FEUC, responsável pelo Ensino Pós-Graduado e Formação Avançada. "Queremos preparar os estudantes para os desafios colocados pelo mercado de trabalho, e para o desempenho das suas funções." Com 12 programas de mestrado e seis pós-graduações, não faltam opções.

Com o foco nas transformações socioeconómicas em curso, a FEUC quer que, através dos seus programas, "os estudantes possam dar resposta aos desafios que se colocam à sociedade, num mundo global, competitivo e em constante mudança". Inovação, transição digital e sustentabilidade são alguns dos conceitos presentes nos planos de estudo da instituição, dando-se como exemplo dois cursos recentes: o Executive Master em Marketing Digital, que proporciona uma visão holística do mundo, da economia e do marketing digital, e o Master of Science in Sustainable Cities and Communities, em parceria, que tem por objetivo preparar os alunos para responder aos desafios colocados nas áreas das ameaças ambientais, da escassez de recursos energéticos, da degradação ecológica, das alterações climáticas e da economia circular.





Com 312 estudantes inscritos em mestrados e 90 em pós-graduações e outros cursos não conferentes de grau, a FEUC irá ter, no próximo ano letivo, 333 vagas para mestrado e 102 para cursos não conferentes de grau, que respondem à procura cada vez maior destes programas de estudos, quer por parte de recém-licenciados, quer de profissionais experientes.





E como a vida não se esgota na faculdade é com as carreiras dos seus alunos em vista que a FEUC tem promovido iniciativas que funcionam como um mecanismo de transição para a vida ativa, como o Projeto Mentoring, no qual os estudantes são acompanhados por um antigo aluno com percurso profissional de mérito reconhecido, ou a Rede de Parceiros FEUC, um grupo de entidades empresariais, públicas, do terceiro setor ou de investigação, que colabora ativamente com a faculdade. Além disso, o Gabinete para a Empregabilidade e Empresas contribui para uma inserção profissional bem-sucedida.





Inserção profissional essa que tanto pode acontecer em Portugal como no estrangeiro. Sendo hoje a mobilidade conceito essencial, a FEUC estabeleceu parcerias com faculdades internacionais, entre elas o Health Economics Research Centre da Universidade de Oxford, a Copenhagen Business School, a Université de Poitiers, a University of Turku e o Massachusetts Institute of Technology e o Curso Integrado Coimbra-Bordéus, em que o estudante obtém o diploma de mestrado em Relações Internacionais ou Sociologia pela Universidade de Coimbra e o Diplôme de Master do Institut des Études Politiques de Bordeaux.





Com ensino maioritariamente presencial, segundo Madalena Duarte, "os programas de mestrado e pós-graduações da FEUC são uma oportunidade única de entrar num ambiente de ensino e de investigação aberto ao mundo e à inovação, fazendo jus ao lema: FEUC, 50 anos a construir o futuro".





