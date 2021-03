ISEG: uma escola ímpar

O ISEG oferece atualmente 20 programas de mestrado, dez em inglês e dez em português. Uma oferta diversificada que reflete a riqueza do conhecimento que é gerado no ISEG. Pedimos que destacassem alguns destes mestrados e Clara Raposo, presidente do ISEG, começou por apontar o novo mestrado em Law & Management da Universidade de Lisboa, com a Faculdade de Direito, que está a ser lançado este ano. "E participamos no mestrado em Design para a Sustentabilidade, com Belas Artes, ICS e Faculdade de Ciências. Oferecemos também, com a Academia da Força Aérea, o mestrado em Aeronáutica Militar."

A dean do ISEG destaca igualmente o Masters in Finance, reconhecido pelo Financial Times em 2020 no ranking de melhores mestrados do mundo, com uma entrada destacada e pela parceria CFA. Toda esta área financeira e de contabilidade é uma aposta forte, o que inclui o novo Masters in Accounting, entre outros. "Temos também uma aposta no mestrado em Data Analytics for Business, que beneficia do sucesso que são os nossos programas mais quantitativos e tecnológicos, numa escola com experiência única em business translation". O Masters in Management (MiM) pelo seu caráter inovador, integrando temas de sustentabilidade nas diversas áreas de especialização.

Todas as áreas da gestão têm um mestrado especialmente desenhado. "E na economia temos uma oferta ímpar, nunca deixa de ser uma aposta no ISEG, uma grande base para análise económica, de desenvolvimento e de construção de economic policy."

Questionada sobre quais as vantagens de fazer um mestrado no ISEG, a presidente da instituição responde que é a "combinação única de solidez quantitativa com um enquadramento social, até no que diz respeito aos global goals das Nações Unidas". "Aos nossos graduados é reconhecida grande competência técnica e capacidade de liderança associada a um mindset colaborativo. Isto consegue-se com um acompanhamento de proximidade, com atenção dada à formação da pessoa como ‘um todo’, e num ambiente em que existe debate e geração de novas ideias."

As pós-graduações

Em relação às pós-graduações, o ISEG Executive Education oferece 25 programas, agrupados em nove áreas. Todas revistas e atuais: das finanças ao marketing, passando pela gestão da sustentabilidade, por exemplo.

"Destacamos quatro novas pós-graduações em formato blended, adaptado ao contexto de pandemia, que terão início este ano: Gestão Empresarial, Data Science & Business Analytics, Estratégia de Marketing Digital e Artificial Intelligence & Machine Learning.

Estas pós-graduações distinguem-se e ajudam os profissionais no mercado de trabalho por serem "já uma referência em Portugal: pelo corpo docente de excelência que conta com académicos e practitioners de renome, pela exigência dos programas e pela natureza de aplicabilidade prática, muito orientados ao contexto empresarial".

O principal valor assenta na "aquisição sólida de competências que acelerem a progressão na carreira", explica Clara Raposo, prosseguindo: "É importante que a academia prepare profissionais capacitados para também criarem novos mercados e competências."