Les Roches: entre os melhores do mundo

As escolas Les Roches e Glion, que integram o Grupo Sommet Education, têm um total de 12 programas de pós-graduação, mestrados, mestrado executivo e MBA. Todos os programas incluem um período de estágio no final do curso, com os melhores grupos hoteleiros do mundo e algumas das companhias financeiras e de luxo de renome internacional.

Estes programas incluem Hospitality Business, International Hotel Management, Marketing for Luxury Tourism, Luxury Management e Guest Experience, Entrepreneurship & Innovation, Finance, Real State e Hotel Development e Digital Transformation.

Dos supracitados programas, destaque para o master de Hospitality Strategy and Digital Transformation, que começou a ser lecionado no ano passado, "seguindo as tendências de mercado atuais", explica Pedro Martins, educational counselor Portugal.

Questionado sobre quais destes cursos têm mais procura, responde que "os mais populares continuam a ser os masters de Hotel Management". "São um pouco mais abrangentes e deixam uma série de oportunidades em aberto para os alunos", informa e prossegue: "Estes podem ser lecionados em qualquer campus Les Roches, nos Alpes suíços, no famoso Resort de Ski Crans Montana, em Marbella, capital do turismo no Mediterrâneo, ou em Xangai, reflexo da China moderna e aberta ao mundo da hotelaria internacional."

Cursos de referência

A universidade tem três programas que estão próximos de começar: pós-graduação em Gestão Hoteleira Internacional, mestrado em Gestão Hoteleira Internacional e mestrado em Gestão Hoteleira e Transformação Digital. Estes cursos sempre foram "uma referência da gestão hoteleira internacional", sublinha Pedro Martins. A relação e o prestígio que esta instituição tem junto da indústria hoteleira fazem com que a escola e os principais players do setor "se reúnam com alguma frequência, para reajustar os programas em função da evolução e necessidades do mercado". "É o caso do mestrado em Gestão Hoteleira e Transformação Digital, que foi criado tendo em conta os inputs da indústria e a necessidade real do mercado e do futuro, que passa pela digitalização. Habitualmente temos dois intakes por ano – março e setembro –, mas este ano começamos os nossos cursos a 5 de abril e já temos as inscrições abertas para setembro".

Ensino híbrido

O início da pandemia obrigou as escolas Les Roches a adaptarem-se. Assim, foi criado a Les Roches Connect, que se converteu num superprograma de remote learning de hospitality suíço.

"A Les Roches Connect é uma solução de formação única que teve início no estado pandémico em 2020. Combina dez semanas de ensino à distância seguidas de dez semanas no campus", explica Pedro Martins e continua: "Esta solução permite que os novos estudantes internacionais tenham acesso ao primeiro semestre da sua licenciatura em Global Hospitality Management na Les Roches de forma remota a partir de março e que cheguem aos campi na Suíça ou Espanha em junho para terminar o semestre de forma presencial. Os alunos que vivem em países com restrições de viagens podem fazer toda a formação online."

Refira-se que todos os alunos na modalidade Connect recebem um "kit de boas-vindas" especial com itens necessários para utilizar nas aulas práticas, juntamente com tutoriais live e demonstrações, vídeos, bem como coaching e aulas one-to-one, que constituem a abordagem remota especial. Ao lado de cada módulo de aprendizagem remota está disponível um programa complementar de atividades extracurriculares, incluindo competições envolventes e divertidas e desafios projetados para dar forma ao ensino prático, como cocktails e concursos online, demonstrações ao vivo e entrevistas com palestrantes convidados de forma a enriquecer a formação e aproximar os estudantes, online e os que estão no campus.

O efeito da pandemia

Indagado se a atual crise que o mundo vive afetou as escolas Les Roches, responde que a pandemia afetou todas as escolas e o ensino teve de se reinventar. "Graças ao esforço de todos, conseguimos criar alternativas que foram sendo adotadas de forma a manter a dinâmica da formação, sem penalizar os nossos alunos."

As escolas Les Roches seguiram à risca as regras de segurança e distanciamento, para manterem a experiência do aluno o mais fidedigna possível. O responsável destaca ainda que se assistiu a "um crescimento do número de profissionais da hotelaria, que aproveitaram esta fase para fazer um upgrade no seu curriculum e avançaram para programas Executive, as pós-graduações e os masters".

Taxa de empregabilidade é de 100%

Explique-se que a Les Roches tem uma média de 3.000 alunos por ano, mais de 100 nacionalidades. "De Portugal, temos a cada ano 50 novos alunos." As instalações que recebem mais portugueses são a Escola de Hospitality e depois a Glion – escola-irmã da Les Roches com um campus na Suíça e outro em Londres. Nos últimos anos, os departamentos de recursos humanos têm investido cada vez mais na procura dos melhores e com a melhor formação, o que se tem traduzido em inúmeras propostas de estágios e mais tarde propostas de emprego.

Esta tendência tem crescido muito com o acréscimo da procura, por outras áreas de negócio, do perfil dos estudantes ou licenciados em Hotelaria e Turismo. "É o caso de empresas de eventos, marcas de luxo, real state ou entidades financeiras. A taxa de empregabilidade é de 100%, nomeadamente pelo número de propostas que os nossos alunos recebem, mesmo antes de concluírem os seus cursos. Um aluno quando vem para a Les Roches vem já com esse compromisso de vir para um projeto académico, mas também para abraçar uma carreira internacional de sucesso", refere Pedro Martins.

O que diferencia os campi Les Roches?

Quando se está a aprender Hospitality, uma das questões principais prende-se com o local e o seu potencial turístico. A Suíça é considerada como o berço da hotelaria, relembra Pedro Martins. "O savoir faire suíço é utilizado como base em todas as escolas Les Roches. Há que considerar também a mistura de culturas. Nos nossos campi encontram-se normalmente mais de 100 nacionalidades".

Para quem quer ter uma noção de um resort de luxo, a Les Roches tem o exemplo de Marbella, "um ambiente excelente para se entender o conceito do luxo, hotéis, resorts, campos de golfe, marina, praia, aeroporto internacional, destino de cruzeiros, etc."

Quanto a Xangai funciona também como um teste cultural. "Algo muito importante para os nossos alunos fazerem uma integração numa das regiões com o maior boom hoteleiro do mundo", sublinha.