Les Roches utiliza o modelo suíço baseado no método experimental

Escola de referência na hotelaria internacional, a oferta formativa da Les Roches inclui licenciaturas, mestrados e pós-graduações com um elevado nível de excelência, todos ministrados em inglês e com estágios em todo o mundo.

"A nossa oferta é composta por BBA em Gestão Hoteleira Global e Empresas Turísticas com cinco especializações que permitem desenvolver conhecimento profundo de uma disciplina profissional específica (Empreendedorismo no Setor Hoteleiro, Gestão Financeira para Gestão Hoteleira, Desenvolvimento e Gestão de Resorts, Estratégias de Marketing Digital e Projetos e Práticas Sustentáveis), pós-graduação em Gestão Hoteleira, mestrado em Direção Hoteleira Internacional, mestrado em Gestão de Marketing para o Turismo de Luxo, MBA em Gestão Hoteleira Internacional, mestrado em Estratégia Hoteleira e Transformação Digital. Assim como o mestrado Executive em Gestão Hoteleira Internacional, e o MBA Executive em Global Hospitality Management, ambos desenhados exclusivamente para profissionais no ativo", começa por explicar Carlos Díez de la Lastra, CEO Les Roches.

Estando a indústria hoteleira a passar por um dos seus momentos mais desafiantes, a Les Roches sabe que a formação é a chave deste setor que está em constante transformação. É esta estratégia que a distingue e a coloca nas melhores escolas da sua área.

"Ao utilizar o modelo suíço baseado no método experimental, os estudantes da Les Roches estão imersos numa aprendizagem com uma componente prática forte, sendo desafiados todos os dias a serem verdadeiros gestores, como se estivessem já a desenvolver a sua vida profissional", esclarece e continua: "E ao mesmo tempo que estudam têm a oportunidade de realizar estágios profissionais que lhes permitem adquirir as competências e conhecimentos necessários para gerir empresas de alto nível."





O responsável da instituição conta que todos os estudantes são apoiados pelo serviço de aconselhamento profissional da escola e têm acesso à sua extensa rede de contactos. "A Les Roches é um centro académico de excelência e uma rede de contactos única. A título de exemplo: mais de 14 mil profissionais e gestores em todo o mundo são ex-alunos. 67% conseguiram o seu primeiro emprego graças aos contactos feitos durante os anos que estiveram na Les Roches", sublinha.

"O empenho, a reflexão e a autocrítica distinguem os nossos estudantes quando estes se tornam gestores", refere Carlos Díez de la Lastra. Por outro lado, a escola tem apostado muito na tecnologia. "O resultado é um campus inteligente que se tornou um grande laboratório de ideias, no qual estudantes e empresas se encontram para testar as suas inovações e recrutar os melhores talentos." E fazem-no num campus onde coexistem "100 nacionalidades diferentes, com uma língua internacional comum, o inglês". "Isto torna qualquer licenciado da Les Roches um profissional preparado para enfrentar e gerir em ambientes VUCA. Perfis flexíveis, adaptáveis, multiculturais, autocríticos, tecnológicos, com capacidade de análise e resolução de problemas", afiança.

Questionado sobre a quem se dirigem estes programas da escola, Carlos Díez de la Lastra responde que se destinam "a recém-licenciados ou profissionais que queiram fazer uma mudança, impulsionar as suas carreiras ou adquirir formação especializada no negócio da gestão hoteleira e do turismo de luxo". Cada programa de pós-graduação ou mestrado Les Roches oferece "oportunidades únicas, com formação por profissionais que proporcionam aos estudantes as competências necessárias para melhorar as suas carreiras" nesta indústria internacional.

"Estes são programas flexíveis, alguns concebidos em formato híbrido ou 100% online para profissionais que precisam de combinar os seus estudos com o seu trabalho atual. É o caso dos programas de mestrado Executive em Gestão Hoteleira Internacional", informa o responsável.

Refira-se ainda que a Les Roches é "uma das instituições preferidas dos recrutadores – Four Seasons, Hilton, NH, Palladium, LVMH, Mandarin Oriental, Marriot... E que os estudantes estão "quase totalmente integrados no mercado de trabalho (94%), mas 98% dos ex-alunos também concordam que a Les Roches lhes proporcionou uma sólida rede de contactos e segurança profissional, sendo que um terço se tornaram empresários".