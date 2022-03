Nova SBE responde aos desafios da renovação profissional

Numa lógica de "lifelong learning" – aprendizagem ao longo da vida –, a Nova SBE tem um portefólio consolidado e alargado em diversas áreas, no que diz respeito a mestrados e pós-graduações. Marta Pimentel, executive education director na Nova School of Business and Economics, acredita "que este ambiente altamente incerto exige um processo de atualização e renovação de conhecimentos contínuo".

Assim sendo, além dos mestrados tradicionais, que têm uma duração de dois anos, a grande aposta da Nova SBE em 2022 é a nova oferta de cinco mestrados executivos, com início marcado para outubro, em Liderança, Finanças & Mercados Financeiros, Gestão, Marketing & Estratégia, Inovação & Empreendedorismo. Esta formação específica destina-se a profissionais que já se encontrem há vários anos no mercado de trabalho.

Tanto os mestrados executivos como as pós-graduações são programas longos, "mas estruturalmente distintos", diz Marta Pimentel. Os primeiros concedem uma base de conhecimentos mais geral, "alavancando as carreiras dos participantes, promovendo progressões e o diálogo com o meio empresarial". Contam-se aqui parcerias com dez organizações de renome em Portugal – SONAE, NOS, Delta, Sport TV, Mercer, WY Group, Bliss Aplications, CIP, Argo Partners e ISQ.

Já as pós-graduações destinam-se aos participantes que pretendam aprofundar os seus conhecimentos numa área mais específica, "quer por necessidade profissional ou interesse pessoal", e são geralmente mais curtas, não indo além dos oito meses, enquanto os mestrados executivos têm a duração de 12 meses.

No que diz respeito a certificação, tanto os mestrados como os mestrados executivos concedem aos estudantes "o grau de mestre e as pós-graduações apenas proporcionam um certificado".

As pós-graduações e os mestrados mais procurados centram-se nas áreas basilares da escola, "que são a gestão e a economia". No entanto, tem-se registado "uma procura significativa por temas que estão na agenda de grande parte das organizações na atualidade: a sustentabilidade, a inovação, data, marketing e liderança nos mais variados contextos", refere Marta Pimentel.

Universo estudantil

A Nova SBE conta atualmente com um número crescente de alunos internacionais, "sendo que 60% dos estudantes de mestrado são estrangeiros". A formação de executivos também tem vindo a aumentar significativamente "esta capacidade de atrair participantes de outros países". As geografias que mais procuram a Nova SBE para formação são a Europa do Norte e Espanha, com quem existem "vários elos de ligação". Também "Brasil e vários países africanos, pela partilha da mesma língua, e com menos intensidade, mas com cada vez mais presença, os EUA e a Índia".

De sublinhar que vão ainda ser criados três programas de formação executiva no campus da Universidade Nova de Lisboa no Cairo.

Marta Pimentel explica que a escola procura ter, hoje, "uma reputação europeia relevante, capaz de atrair participantes de múltiplas geografias". Neste sentido, de salientar "que as comunidades de alunos da Nova já estão espalhadas pelo mundo fora" sendo que a instituição está a lançar "um programa dedicado aos ex-alunos – os Alumni Chapters – em algumas capitais com uma representatividade significativa, como Madrid, Milão, Londres, Frankfurt, São Paulo e Nova Iorque".

Aprender ao longo da vida

Mas qual será, afinal, a mais-valia de frequentar este tipo de formação na Nova SBE? Marta Pimentel sublinha que "estas formações não só proporcionam as aprendizagens e o aprofundamento de conhecimentos necessários à vida profissional dos estudantes", mas também carregam o prestígio do nome da Nova School of Business & Economics, "a melhor escola de gestão do país e a única a integrar o ranking das 30 melhores escolas de gestão da Europa do Financial Times, alavancando as carreiras dos participantes".

Além destes fatores, a Nova SBE tem ainda "uma forte comunidade de alumni, com a qual mantém uma relação estreita, com diversas iniciativas que promovem networking entre professores, empresas e ex-alunos, e uma jornada de aquisição de competências ao longo da vida".





O que o futuro reserva

Tal como anteriormente referido, a grande aposta da Nova SBE para 2022 é a oferta de cinco mestrados executivos, cuja primeira edição tem início marcado para outubro. Neste momento, as candidaturas já se encontram abertas e assim permanecem até julho.

Marta Pimentel sublinha que "esta é uma grande oportunidade para impulsionar a progressão profissional de quem já se encontra no mercado de trabalho, uma vez que, em apenas um ano, os alunos poderão obter o grau de mestre, num formato flexível e adaptável à sua realidade profissional". Têm ainda a oportunidade de aprofundarem o seu conhecimento "junto de um corpo docente de excelência, mantendo a ligação ao mundo empresarial através das várias organizações parceiras e mentores de renome no mercado nacional".

Esta oferta "é única em Portugal no seu formato consolidado" e contempla as áreas de Liderança; Finanças & Mercados Financeiros; Gestão Avançada; Marketing & Estratégia; Inovação & Empreendedorismo.





Um trabalho em rede

A Nova SBE Executive Education conta com diversas parcerias com empresas de renome e escolas internacionais. Entre elas, destaque para: